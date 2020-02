Sui canali Fox un febbraio all’insegna dei grandi ritorni di serie attese e di debutti importanti

Il 9 febbraio, nel giorno della consegna degli Oscar,National Geographic propone The Cave, il film candidato come miglior documentario.

Da Grey’s Anatomy a Station 19, fino all’ultima stagione di The Walkind Dead: sui canali Fox il febbraio si colora di attesi ritorni

Stumptown

Dal 12 febbraio, ogni mercoledì alle 21.00 su FOX (Sky 112), torna con 6 nuovi episodi Stumptown , la serie con protagonista Cobie Smulders (già Robin Scherbatsky in How I Met Your Mother). La storia segue le vicende di Dex, ex veterana dell’esercito statunitense diventata investigatrice privata nella sua città natale, Portland (Oregon) per mantenere il fratello disabile e pagare i suoi debiti di gioco. Il suo metodo investigativo tutt’altro che convenzionale la rende un facile bersaglio dei peggiori criminali in circolazione e non è di certo vista di buon occhio dalla polizia. In questi nuovi episodi la protagonista dovrà risolvere i casi che le verranno affidati, cercando di gestire, non sempre con grandi risultati, lavoro e vita privata.

The Walking Dead 10

The Walking Dead , rinnovato per una undicesima stagione in cui è previsto il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene, torna su FOX (Sky 112), a 24 ore dalla messa in onda americana, dal 24 febbraio il lunedì alle 21.00. Il motore della prima parte della decima stagione è stata la guerra contro i “Sussurratori” guidati da Alpha e nel midseason finale prima della pausa natalizia gli eventi sono precipitati verso un punto di non ritorno: il gruppo guidato da Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) è caduto in una trappola imbastita da Alpha e adesso si trova accerchiato da un’orda di zombie nel bel mezzo del territorio nemico senza alcuna via di fuga. Nel frattempo Michonne (Danai Gurira) è ancora alla ricerca della base

The resident 3

The Resident è il medical drama che racconta il lato negativo degli ambienti ospedalieri e che rivela ciò che realmente accade, nel bene e nel male, nelle cliniche americane. La serie, che torna su FoxLife (Sky 114) dall’11 febbraio, segue un gruppo di medici del Chastain Memorial Hospital, che ogni giorno affronta sfide personali e professionali mentre combatte per la vita dei suoi pazienti. Nella seconda parte della terza stagione continuano le vicende con protagonista il dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry, Una mamma per amica, Gravity) e Nicolette “Nic” Nevin (Emily VanCamp, Revenge) che tenta di riprendersi da una devastante perdita personale gettandosi a capofitto nel suo rapporto con i malati, soprattutto curando i pazienti meno abbienti e senza assicurazione.

This is Us 4

La seconda parte della quarta stagione di This is us , la serie dramedy che ha commosso e divertito milioni di telespettatori torna su FoxLife (Sky, 114) dal 25 febbraio ogni martedì alle 22.00, raccontando la storia della famiglia Pearson. Nei nuovi episodi diThis Is Us apparirà l’artista John Legend con il suo nuovo singoloConversations in The Dark. Legend è uno dei soli 15 artisti nella storia ad essere stato inserito tra i vincitori EGOT (tra i vincitori, cioè, di Emmy Award, Grammy Award, Premio Oscar e Tony Award, i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all’intrattenimento) e nell’episodio “Lights and Shadows” suonerà e canterà al pianoforte il suo nuovo singolo.

Grey’s Anatomy 16

Grey’s Anatomy è la serie più vista di sempre sui canali FOX, in esclusiva su Sky, che con la 16esima stagione ha superato il record di E.R. – che ha chiuso a 15 – come medical drama più longevo della storia della TV USA. Nella seconda parte della sedicesima stagione, in arrivo su FoxLife (Sky 114) dal 24 febbraio, Meredith (Ellen Pompeo, che per la serie ha avuto una nomination ai Golden Globes), tornerà finalmente a lavorare per l’ospedale al centro delle vicende della serie, il Grey Sloan Memorial Hospital. In questa stagione, i cross-over con lo spin-offStation 19 saranno ancora più frequenti, dato che il dottore Jackson Avery (Jesse Williams, Dirty Dancing 3, Quattro amiche e un paio di jeans) ha intrapreso una relazione con il vigile del fuoco Vic, (Barrett Doss, Iron First, Station 19).

Station 19

La città di Seattle e le sue emergenze saranno le protagoniste del lunedì sera su FoxLife (Sky, 114). Torna con la terza stagione lo spin-off di Grey’s Anatomy, STATION 19. La serie sui pompieri di Seattle racconta le vicende professionali e personali di Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), la figlia del capitano Pruitt Herrera (Miguel Sandoval), Jack Gibson (Grey Damon), Victoria “Vic” Hughes (Barrett Doss), Ben Warren (Jason George), Travis Montgomery (Jay Hayden), Dean Miller (Okieriete Onaodowan) e Maya Bishop (Danielle Savre), alle prese con le catastrofi naturali della città. Questa terza stagione è la prima diretta da Krista Vernoff, già showrunner di Grey’s Anatomy, e infatti i cross-over tra le due serie saranno più frequenti, già dal primo episodio.

The Cave

Nella serata della cerimonia di assegnazione degli Oscar 2020, National Geographic propone The Cave , candidato come miglior documentario. Una storia potente sulla guerra in Siria raccontata da Feras Fayyad (già candidato all’Oscar per Last Men in Aleppo) in onda su National Geographic (Sky, 403) domenica 9 febbraio alle 20:55.

Nel corso degli ultimi 8 anni, la guerra in Siria ha portato morte e distruzione in tutto il Paese. I continui bombardamenti hanno reso Ghouta, alla periferia di Damasco, un cumulo di macerie. Uscire allo scoperto per gli abitanti è estremamente pericoloso, i quartieri residenziali vengono colpiti indiscrimitamente così come mercati e scuole.

Per la popolazione assediata, la speranza si cela in un ospedale sotterraneo conosciuto con il nome di “The Cave” (la grotta). Qui, tra bombardamenti quotidiani, carenza cronica di medicinali e il continuo pericolo di attacchi chimici, la dottoressa Amani Ballour, pediatra e responsabile dell’ospedale, e le sue colleghe Alaa e Samaher, lavorano fianco a fianco con i colleghi uomini sfidando ogni giorno la cultura patriarcale e oppressiva che domina il mondo in superficie. La missione della dottoressa Amani non è solo sopravvivere ai continui attacchi e soccorrere i feriti ma anche mantenere vivi i sogni e le speranze delle donne del suo paese.

Cosa ti dice il cervello ? Show

Bizzarri esperimenti in studio e alcune delle più grandi star di Hollywood. Torna la serie Cosa ti dice il cervello? Show con una veste completamente nuova. In onda su National Geographic (Sky, 403) dal 9 febbraio la domenica alle 22:55, in questa edizione scopriremo i segreti della mente umana in compagnia di volti noti dello spettacolo come Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars), Jack Black (Jumanji, Bernie), Ted Danson (The Good Place, Cin Cin, Tre scapoli e un bebè), Rebel Wilson (Attenti a quelle due), Anthony Anderson (Black-ish) e la partecipazione di Tom Hanks. Tra i temi degli episodi le illusioni ottiche, il potere della persuasione, le leggi dell’attrazione, la battaglia dei sessi e il potere della musica.

Servizi segreti: La linea di fuoco

Agenti dell’intelligence, tiratori scelti e unità cinofile anti-esplosivo costituiscono un vero e proprio scudo di protezione che accompagna il presidente USA in ogni suo movimento. Con Servizi segreti: la linea di fuoco , su National Geographic (Sky, 403) il 6 febbraio, le telecamere di National Geographic ci portano alla scoperta dei dietro le quinte dei servizi segreti USA. In onda su National Geographic giovedì 6 febbraio alle 21:55, questo speciale rivela la possente macchina organizzativa che assicura ogni giorno la sicurezza del presidente degli Stati Uniti, svelando aspetti inediti della sua storia. Scopriremo ad esempio come Clinton fu quasi assassinato da Osama Bin Laden e come questo cambiò per sempre la strategia di protezione.

