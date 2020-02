Ascolti Tv 2 febbraio tutti i dati: Come una madre 5,1 milioni, Live 2,4, Che tempo che fa 2,2, Udinese-Inter 1,6. Giletti batte Enjoy e Pivetti

Su Rai1 ascolti Come una madre 5,1 milioni e 21,6%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,450 mln e 14,6%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,196 mln e 8,7%. Su Sky Udinese-Inter 1,583 mln e 6,2%. Su La7 Non è L’Arena 1 mln e 5,1%. Su Italia1 Enjoy – Ridere fa bene 996mila e 4,4%. Su Rai3 Amore criminale 959mila e 4%. Su Rete4 Into the sun 766mila e 3,3%.

Ascolti, dinamiche: Incontrada sopra quota 5 milioni fino alla chiusura (al 25% nel finale), in seconda serata al comando la D’Urso

Contesto: Incontrada, D’Urso, Fazio, Giletti, Pivetti, Abatantuono, Steven Seagal, Udinese-Inter

Serata articolata e ricca di opzioni quella televisiva di domenica 2 febbraio, con il calcio sulla pay a disturbare in maniera non irrilevante le proposte delle principali emittenti generaliste. La Serie A proponeva un match di impatto medio alto, Udinese-Inter (a 1,583 milioni e 6,2% su Sky), mentre in prime time era questa l’offerta delle ammiraglie: su Rai1 c’era il battesimo della nuova fiction Come una madre (con Vanessa Incontrada) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Mario Favoloso e Raz Degan). Le altre? Lato Viale Mazzini, su Rai2 c’erano Roberto Burioni, Roberto Speranza e Amadeus a Che tempo che fa e su Rai3 Amore Criminale. Lato Cologno, su Italia1 esordiva Enjoy – Ridere fa bene, il nuovo format comico con Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo e su Rete4 c’era il film action Into the Sun. Inoltre su La7 a Non è l’Arena c’erano Maria Elena Boschi, Antonio Di Pietro ed Emis Killa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Come una madre stacca Live e Che tempo che fa. Poi la partita dell’Inter su Sky

Su Rai Uno la fiction Come una madre, con Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Giuseppe Zeno nel cast, ha conseguito 5,116 milioni di spettatori e 21,6%. Quindi per Speciale Tg1 1,1 milioni e 8,3%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti e le tante presenze sorprendenti Luigi Mario Favoloso e sua madre, Nina Moric, Raz Degan, Rita Rusic, Eva Robins, Bello Figo, Ivan Gonzalez, Victoria Pennington, Alessandra Mussolini, Gianluigi Nuzzi, Eva Grimaldi, Alberico Lemme, 2,450 milioni e 14,6% dalle 21.33 alle 25.23; dopo la presentazione a 2,274 milioni e 8,72%; quindi per Tg5 Notte 610mila e 15,02%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati e i collegati Roberto Burioni, Roberto Speranza, Roberto Saviano, Piero Angela, Fabiola Gianotti, Amadeus (e Fiorello), Giorgio Panariello, ha conquistato 2,196 milioni di spettatori e 8,7% con la prima parte dalle 21.05 alle 22.47; poi avendo al Tavolo fino alle 23.41 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ha ottenuto 1,6 milioni e 8,4%. Per La domenica sportiva 864mila spettatori e 8,63%. L’altra Ds a 228mila e 4,63%.

Giletti batte la novità Enjoy e la Pivetti, male il film di Rete4

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e corona virus, Calabria, Sanremo tra i temi, con tra gli ospiti e gli intervistati Maria Elena Boschi, Antionio Di Pietro, Giulia Zampina, Alessandro Cecchi Paone, Grazia Di Michele, Red Ronnie, Nunzia De Girolamo, Emis Killa, 1,007 milioni di spettatori e 5,1% dalle 20.36 alle 24.55. Quindi per TgLa7 Notte 171mila e 2,61%.

Su Italia 1 per la prima puntata dello show comico Enjoy – Ridere fa bene, con Diego Abatantuono, Diana De Bufalo, Scintilla e Dino Abbrescia nel cast e due squadre di artisti impegnati a far divertire, 996mila spettatori e 4,4%; Quindi per American Pie 2, 303mila spettatori e 3,7% di share.

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne oggetto di violenza assassina, ha ottenuto 959mila spettatori e il 4% dopo la presentazione a 641mila e 2,46%. Per Tg3 Mondo 627mila e 4,15%. E poi Sopravvissute a 437mila e 3,94%.

Su Rete 4 il film action Into The Sun, con Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, ha totalizzato 767mila spettatori e 3,3% di share. Quindi per Pressing Serie A, 445mila spettatori e 2,75% di share e 348mila e 3,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna al 23,2% su Bonolis al 18,55%

Su Rai 1 per L’Eredità 3,477 milioni e 18,17% e 5,015 milioni e 23,2%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,981 milioni e 15,55%, per Avanti un altro! 3,968 milioni e 18,55%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,190 milioni e 10,74%; per il Tgr 2,623 milioni e 11,78%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 810mila e 3,4%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,4 milioni e 6,75% e Che tempo farà 1,152 milioni e 4,91%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 5 punti e mezzo

Per il Tg1 5,868 milioni di spettatori ed il 24,4%; per il Tg5 4,549 milioni di spettatori ed il 18,75%, per il Tg La7 1,053 milioni di spettatori ed il 4,35%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti oltre 8 punti

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,573 milioni e 21,39% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,3 milioni e 12,82% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,073 milioni e 8,12%. Su Rai3 per Blob 934mila spettatori e 3,86% e per Grande amore 1,062 milioni di spettatori e 4,16%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,2 milioni e 4,7%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Come una madre, ieri su Rai1)