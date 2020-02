Oggi in edicola: Amadeus si fida solo di Fiorello e Nicola Savino

Il Sanremo degli alleati, da Fiorello a Savino

La Stampa, pagina 25, di Luca Dondoni.

«L’ho detto e lo ribadisco: dopo quello che è successo ho capito chi sono gli amici e chi no. O meglio non più». Una sola certezza per Amadeus, al timone dei 70° Festival di Sanremo, al via domani dopo 15 giorni di polemiche e bailamme innescate da una sua frase infelice alla prima conferenza stampa ufficiale, quando aveva lodato la capacità della fidanzata di Valentino Rossi di stare «un passo indietro».

Per Amadeus l’Ariston è diventato la cartina di tornasole dell’amicizia. «In particolare mi ha ferito sentirmi accusare di sessismo da persone che mi conoscono bene e sanno che non è vero». Amadeus non fa il nome di chi non considera più un amico/a, ma è nella memoria di molti il video selfie di Michelle Hunziker che posta sui suoi social tutto il disappunto nei confronti del presentatore.

L’amico vero

L’amico vero, invece, dice Amadeus «è quello a cui non hai bisogno di chiedere» perché previene i tuoi bisogni bisogni. E gli amici, quelli veri, ci saranno eccome al Teatro Ariston: a partire da Fiorello, ospite d’onore del festival, che dorme nella camera davanti a quella di Amadeus ed è stato il primo ad accorrere in sua difesa. La presa di posizione di Fiore è stata divertente com’è nelle sue corde («Ama, dì qualcosa contro Fiorello, ti manca di avere contro solo lui che è l’unico che è rimasto con te. Dammi del terrone, e così hai fatto bingo»).

Tanto è vero che da qualche giorno Rosario va in giro per la cittadina ligure tenendo in della vista sul petto il pass ufficiale su cui c’è scritto «Amico del conduttore».

(Nella foto Amadeus e Fiorello)