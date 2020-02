Stasera in Tv: I programmi di lunedì 3 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – La guerra è finita, 1945. All’indomani della Liberazione tornano in Italia gli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento e, tra questi, ci sono molti bambini. Davide, un ex-ingegnere che fa parte del CLN, in cerca del figlio e della moglie, trova altri ragazzi rimasti soli. Arrivato al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per loro, né per i ragazzi arrivati con Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – L’ultima ape, perché gli insetti sono così importanti per le sorti dell’umanità? Perché dagli insetti impollinatori dipendono i tre quarti delle principali colture alimentari. Ma negli ultimi anni è scomparso quasi il 50% di questo fondamentale tipo di insetti. Il futuro della nostra alimentazione è in gioco. Cosa possiamo fare per correre ai ripari?

Rai Movie – The Homesman, con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre vittime della durissima vita dei pionieri.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – A Quiet Place, horror con Emily Blunt. Una famiglia deve vivere nel silenzio per evitare che creature mostruose sterminino i suoi membri. Ma non tutti i rumori si possono evitare.

Premium Cinema – Una piccola impresa meridionale, in un vecchio faro in disuso sulla costa pugliese, di fronte ad un mare incantato, si rifugiano Don Costantino un prete che si è innamorato, spretato e poi mollato; il cognato musicista e cornuto; la sorella slovacca, ex prostituita, della giovane domestica della madre; una ditta di ristrutturazione di ex circensi, chiamata a saldare il tetto e altri personaggi alquanto singolari. Che cosa potranno mai fare per sbarcare il lunario e, nel contempo, sottrarsi al moralismo di conoscenti e amici?

Iris – Oliver Twist, film drammatico tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens, diretto da Roman Polanski (“Il pianista”), con il premio Oscar Ben Kingsley (“Gandhi”).

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – Rocky IV, Apollo Creed, ex avversario e ormai caro amico di Rocky Balboa, decide di tornare sul ring, per un ultimo assaggio di popolarità, sfidando il supercampione sovietico Drago in tournée americana. L’incontro finirà in tragedia. Sotto gli spietati colpi del russo Creed crolla, perdendo la vita. Sopraffatto dal dolore e desideroso di vendetta, Rocky accetta di confrontarsi con Drago. Questa volta, però, in territorio russo. La diversità tra i due sfidanti è profonda e non riguarda solo la matrice ideologica dei due paesi. Tanto è supertecnologico e programmato l’allenamento del russo tanto naif e ruspante quello dell’americano. Al termine di un incontro terribile, Rocky prevarrà, ma le sue parole dopo la vittoria saranno soltanto di pace.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Brave ragazze, siamo in una Gaeta degli anni Ottanta in cui vivono quattro donne disposte a tutto pur di cambiare le loro vite senza la speranza di un futuro migliore. Sono tutte brave ragazze, ma per ognuna di loro è arrivato il momento del riscatto personale. Insieme decidono di travestirsi da uomini e rapinare l’unica Banca locale, con tanto di pistole rimediate! Mettono a segno il primo colpo, tutto fila liscio, ma invece di incassare soltanto e nonostante un affascinante commissario sia alle loro calcagna, ritentano la sorte…

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

(Nella foto Grande Fratello Vip)