Ascolti Tv 1 febbraio: Maria De Filippi fa il pieno come sempre

Canale5 con “C’è posta per te” sbanca l’Auditel del sabato sera, anche se Rai1 si difende con il film “Wonder”. Crollano Tv8 e Nove.

Su Dazn Sassuolo-Roma al 2% di share negli ascolti tv

Il sabato sera con lo show di Canale5 C’è posta per te c’è ben poca gara negli ascolti tv, tant’è che Rai1 gioca in difesa con un film, limitando i danni. Ed è così che C’è posta per te ieri sera ha registrato il 29,95% di share media con 5,816 milioni di spettatori, con un’età media di 53 anni. Settimana scorsa Maria De Filippi aveva portato a casa il 30,3% con 5,765 milioni.

L’ammiraglia di viale Mazzini, invece, con il film Wonder ha fatto il 17,65% di share media con 3,933 milioni di spettatori, con un’età media di 59 anni. Sabato scorso la stessa rete aveva registrato il 17,24% e 3,676 milioni con Meraviglie – La penisola dei tesori.

Ascolti tv dietro le ammiraglie

Terza posizione per Rai2 con FBI, che ha registrato il 5% di share media con 1,193 milioni di spettatori, con un’età media di 59 anni, con il primo episodio e il 5,77% con 1,357 milioni con il secondo. Una settimana fa la stessa rete con lo stesso telefilm aveva fatto il 5,5% e 1,287 milioni.

Bene Dazn che con ‘anticipo di Serie A Sassuolo-Roma, che ha registrato il 2% con 470 mila spettatori, diventando l’ottava rete nazionale per ascolti tv. Crollano invece Tv8 (1,4% e 320 mila con Natale con amore) e Nove (1% e 230 mila con Clandestino).

Ascolti tv del pomeriggio

In day time Italia sì! su Rai1 ha fatto il 12,72% di share media con 1,816 milioni di telespettatori nella prima parte e il 14,48% e 2,278 milioni nella seconda, mentre su Canale5 Verissimo ha fatto il 19,48% con 2,775 milioni di contatti.

Ascolti tv tg serali

Tra i telegiornali della sera il Tg1 delle 20 registra il 24,03% con 5,2 milioni di spettatori, Tg5 20,03% con 4,4 milioni, Tg2 5,71% con 1,3 milioni, Tg3 9,96% con 1,8 milioni, Studio aperto 6,07% con 1 milione, Tg4 3,14% con 580 mila e TgLa7 4,51% con 994 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Maria De Filippi con Ciro e e Jessica Immobile a C’è posta per te)