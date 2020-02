Stasera in Tv: cosa vedere domenica 2 febbraio 2020

Su Rai 1 “Come una madre”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Amore criminale”, su Rete 4 “Into the sun”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Enjoy”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Bad Teacher”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “Nonno scatenato” su Iris “Arancia meccanica”, su Rai Cinema “Parigi può attendere”

I programmi di stasera in tv di 2 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Come una madre, Angela Graziani ha perso suo figlio Matteo e, in crisi, si rifugia nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva il suo bambino. Quando la donna chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora, la sua vita subisce una svolta improvvisa.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Luciana è una ragazza di 25 anni, fa la parrucchiera e vive con la madre e le sorelle nella provincia di Milano. La morte del fratello per un incidente stradale e del padre per malattia, segnano la sua giovane vita in maniera profonda. Una sera, attraverso un gruppo di amici, Luciana conosce un ragazzo e crede che le sue attenzioni e la sua gentilezza possano placare il dolore e la solitudine interiore in cui vive. Solo con il passare dei giorni capisce che lui è un ragazzo dal carattere difficile e irruente, che in pochi mesi chiude Luciana in un rapporto esclusivo, in cui non c’è spazio per nessun’altro al di fuori di lui. Luciana prova più volte a interrompere la relazione, ma basta una semplice richiesta di perdono o un piccolo regalo o un messaggio da parte del fidanzato, per far tornare tutto come prima. La loro relazione, tra alti e bassi, va avanti per un anno e mezzo, ma dopo una serie di aggressioni Luciana lo lascia in maniera definitiva. Soltanto pochi giorni prima della sua morte, Luciana per l’ennesima volta torna da lui e questa volta lo fa in maniera segreta, senza che la famiglia o le amiche ne sappiano nulla. La sera del 10 aprile del 2016, infatti, Luciana accetta di andare a una festa di compleanno con il suo ex ragazzo, che come sempre si ubriaca e scatena, per una banalità, una lite violenta con un amico. Stanca di quei comportamenti, Luciana si allontana dalla festa e vaga per alcune ore per la città fino a quando accetta di rivederlo. Mentre sono in auto, nel parcheggio del cimitero, scoppia una nuova e violenta lite, che culmina nell’omicidio. Luciana verrà ritrovata senza vita, con una corda portapacchi stretta attorno al collo. Il fidanzato è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Rai Movie – Parigi può attendere, sposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi partendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà la gioia di vivere.

Mediaset

Rete 4 – Into the sun, il governatore di Tokyo viene assassinato e per scoprire i moventi ed i mandanti dell’omicidio viene incaricato l’agente della CIA Travis Hunter.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Enjoy – Ridere fa bene, conduce Diana Del Bufalo con Diego Abatantuono. Due squadre di comici si sfidano in una serie di prove in cui recitano, ballano, cantano, facendo ridere e divertire.

Iris – Effetti collaterali, in un futuro imprecisato, a Londra, vive il giovane Alexander “Alex” DeLarge, figlio di una famiglia operaia, eccentrico, antisociale e capo della banda criminale dei Drughi; i membri della banda sono Pete, Georgie e Dimcon con i quali trascorre il tempo libero dedicandosi a sesso, furti e violenza. Durante la notte la banda è solita commettere molti atti criminosi come: aggredire un senzatetto ubriaco, affrontare una banda rivale, scorrazzare per le strade a bordo di un’auto sportiva rubata provocando caos e incidenti e infine, eseguendo quello che Alex chiama il “numero visita a sorpresa”. La violenza di Alex e della sua banda però non durerà per sempre. Che cosa succederà loro?

Premium Cinema – Nonno scatenato, la vita di Jason scorre tranquilla, sta per sposarsi e diventare socio nello studio legale del suocero. Quando la nonna muore, il ragazzo si ritrova a rispettare le sue ultime volontà, e cioè fare un viaggio con il nonno Dick. I due partono così diretti a Daytona, per le vacanze di primavera. Il simpatico vecchietto è intenzionato a ritrovare una seconda giovinezza e trascina il serio e composto nipote in mille pazze avventure in cui recupereranno il rapporto che avevano perso e si apriranno a nuove esperienze.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, nuova stagione per Camionisti in trattoria: Rubio va alla scoperta del Lazio con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista!

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Bad teacher, Elizabeth Halsey è un’insegnante di scuola media di Chicago che non sembra prorpio un buon esempio per i suoi alunni: beve pesantemente, fuma marijuana, è pigra, spendacciona e dorme in classe. Completamente disinteressata alla sua carriera, il suo unico obiettivo è lasciare l’insegnamento per sposarsi col suo ricco fidanzato. Ma quando l’uomo la scarica, è costretta a tenersi il lavoro. Per cercare di riconquistarlo, la donna si convince che deve assolutamente fare un intervento al seno…

(Nella foto Chef Rubio)