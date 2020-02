Oggi in edicola: Andrea Zappia va allo sviluppo di nuovi mercati in Sky

Sky, riorganizzazione e nuovo ruolo per Zappia

Il Sole 24 Ore, pagina 15, di A. Bio.

Riorganizzazione in casa Sky con il numero uno in Uk, Stephen van Rooyen, che passerà a capo delle attività in tutta Europa (a lui riporteranno il Ceo di Sky Italia, Maximo Ibarra, cui è affidato il comando di tutte le operazioni italiane e il Ceo di Sky in Germania, Austria e Svizzera, Devesh Raj).

Allo stesso tempo Andrea Zappia da capo dell’Europa continentale passerà ad avere «un ruolo di più ampia responsabilità all’interno del Gruppo, come Evpe Ceo New Markets & Businesses, con l’obiettivo di identificare e guidare nuove opportunità per tutta Sky». La nota interna contiene molti elementi che fanno pensare a un passaggio evolutivo importante.

Andrea Zappia che occuperà di nuovi mercati fa pensare alla volontà, per certi versi dichiarata, della media company di espandersi in Europa. Magarti m Scandinavia stando ai rumors di mercato.

(Nella foto Andrea Zappia)