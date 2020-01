La casa e i mille modi per viverla: dal 2 febbraio debutta Home & Garden Tv

Home & Garden Tv è collocato sul tasto 56 del telecomando DTT

Il machismo vive momenti difficili. Tant’è vero che il canale Alpha ha chiuso. Al suo posto subentra il Gruppo Discovery, che però garantisce un’iniezione di testosterone in formato benzina con Motor Trend, che si sposta al numero 59 del Digitale Terrestre, al posto di Alpha, appunto. Ma la novità succosa riguarda le mura domestiche. Motor Trend era sul canale 56 del telecomando, canale su cui, dal 2 febbraio, Discovery cucirà addosso la programmazione di Home & Garden Tv, brand globale del gruppo dedicato al mondo della casa e a chi la vive. Significa tanti factual a tema, un po’ per costruire sogni aspirazionali a portata di tasche pingui, un po’ per garantire suggestioni realizzabili pure dai comuni mortali.

Il canale e la programmazione