Paramount Network, Spike e VH1 dal 2 febbraio visibili anche su Sky

A Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – è stata affidata la raccolta pubblicitaria dei canali per adulti di ViacomCBS in Italia, a partire dal prossimo 2 febbraio.

Dal prossimo 2 febbraio, si allarga la famiglia dei brand targati ViacomCBS a disposizione della platea di utenti Sky in Italia: finora presenti solo sul digitale terrestre – dove continueranno ad essere disponibili sugli LCN 27, 49 e 67 – e su piattaforme non lineari, Paramount Network, Spike e VH1 arrivano anche su Sky, portando a 12 i canali ViacomCBS Networks Italia disponibili sulla piattaforma. I nuovi canali si aggiungono alle versioni locali di MTV, Comedy Central, Nickelodeon presenti in esclusiva su Sky e al canale per bambini Super!, acquisito al 100% da ViacomCBS Italia a settembre 2019, già presente sulla piattaforma oltre che sul fta.

Nello specifico, i canali saranno all’interno dell’area dedicata all’intrattenimento e alla musica con la seguente numerazione:

Paramount Network: 158

Spike: 169

VH1: 715

Paramount Network è visibile sul 27 del digitale terrestre (DTT), sul canale 27 di Tivùsat e da febbraio anche sul 158 di Sky. Il canale offre film, serie TV e film TV provenienti dal catalogo Paramount Pictures e dalle library di altre case di produzione.

Spike, visibile sul 49 del digitale terrestre (DTT), sul 26 di Tivùsat e da febbraio sul 169 di Sky, è il canale delle serie iconiche, del prodotto cult in senso largo, ricco di serie tv e film ben riconoscibili e connotati. Il canale si rivolge a un pubblico prevalentemente maschile che ama l’azione ma anche l’ironia.

VH1 è un canale musicale, visibile sul 67 del digitale terrestre (DTT), sul 22 di Tivùsat e da febbraio anche sul 715 di Sky, dedicato ai successi del presente e del passato, con la missione di rendere contemporanei i classici e far diventare classici i successi di oggi.

