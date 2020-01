Ascolti tv 30 gennaio digital e pay: Masterchef cala un po’. Iris leader con Clint Eastwood. Papi boom

Fuori orario sulla pay: su Eurosport al mattino Federer-Djokovic 67mila e 1,1%. Su Sky Calciomercato L’Originale 140mila e 0,8%.

Sulla pay il talent flette, bene il tennis e Bonan

Non c’era il calcio sulla Rai a distrarre il target Sky giovedì 30 gennaio. Ma l’attenzione al rischio dell’epidemia da corona virus ha portato ‘fuori clima’ la nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su SkyUno. Sono rimasti in 11 al talent culinario – che ieri ha eliminato Annamaria – ed ha riscosso 791mila spettatori con il 3,3% di share. In particolare, su Sky Uno Masterchef ha avuto 806mila spettatori con il 3,1% nel primo episodio e 774mila spettatori con il 3,6% nel secondo; l’ascolto cumulato, inclusi i passaggi su Sky Uno+1 e on demand, è stato di 919mila di spettatori. Inoltre su SkyCinema Uno Nemiche per la pelle ha totalizzato 43mila spettatori e lo 0,2%. Su Eurosport al mattino gli Australian Open con il match Federer-Djokovic hanno conseguito 67mila spettatori e l’1,1%. Inoltre in seconda serata su Sky Calciomercato L’Originale ha avuto 140mila spettatori e 0,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Iris batte Rai4 e Tv8

In prima serata su Iris L’uomo nel mirino ha conseguito 496mila spettatori con il 2%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 434mila spettatori con l’1,6%. Su Tv8 La torre nera ha riscosso 388mila spettatori con l’1,6%. Su Paramount Network Mistero a Crooked House è stato visto da 296mila spettatori con l’1,2% di share. Su Top Crime Law & Order ha ottenuto 257mila spettatori con l’1%. Su Rai Movie Money Monster ha totalizzato 250mila spettatori con l’1%. Su 20 Tekken ha attratto 249mila spettatori con l’1%. Su Nove Big ha raccolto 216mila spettatori con lo 0,9%. Su Cine34 I Mitici Colpo gobbo a Milano ha conquistato 195mila spettatori con lo 0,8%. Su Rai Premium Dolci e delitti ha ottenuto 195mila spettatori con lo 0,8%. Su La5 Remember me ha conquistato 194mila spettatori con lo 0,8%. Sul Real Time Rivelo ha totalizzato 167mila spettatori con lo 0,6%. Su Rai Storia Aigues Mortes le crociate del re santo ha convinto 117mila spettatori con lo 0,4%.

In access Papi stravince, poi De Filippi e la fiction Rai in replica

Su Tv8 Guess my age a 808mila e 3,11%. Su La 5 Uomini e donne 573mila e 2,28% (finale a 647mila e 2,44%). Su Rai Premium Un passo dal cielo 527mila e 2,26%. Su 20 The Big Bang Theory a 375mila e 1,43%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 366mila spettatori con l’1,4%. Su Iris Walker Texas Ranger a 338mila e 1,34%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 300mila e 1,2%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 542mila e 2,41%. Su Nove Sono le venti a 233mila e 1%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 193mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 298mila spettatori e 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)