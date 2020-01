Sky Cinema Oscar si accende domani fino al 14 febbraio. Il 9 febbraio la diretta della cerimonia di premiazione

A commentare la diretta della Notte degli Oscar 2020, in onda dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar ci sarà Francesco Castelnuovo con Gianni Canova.

Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar e, in occasione della 92ª edizione degli Academy Awards, dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, infatti, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Oscar. Una programmazione speciale con oltre 90 film – disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata – farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar 2020, trasmessa in diretta su Sky, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, a partire dalle 22.45 fino all’alba su Sky Cinema Oscar.

I film

Tra gli appuntamenti da non perdere, la maratona prevista per domenica 9 con alcuni dei film vincitori dell’edizione 2019: alle 7.15 si apre con Se la strada potesse parlare il dramma di Berry Jenkins (Moonlight) su ingiustizia e razzismo che ha fatto ottenere a Regina King l’Oscar come miglior attrice non protagonista; alle 9.20 sarà la volta di Spider -Man: un nuovo universo, miglior film d’animazione della scorsa edizione; alle 11.20 protagonista Christian Bale trasformatosi in Dick Cheney nel film Vice – L’uomo nell’ombra con Amy Adams e Sam Rockwell, il biopic di Adam Mckay che ha ottenuto la statuetta per il miglior trucco; alle 13.35 arriva Blackkklansman , Oscar alla sceneggiatura non originale per il film di Spike Lee con John David Washington e Adam Driver; alle 15.50 un altro biopic, First Man – Il primo uomo I con Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong; alle 18.15 ecco Bohemian Rapsody, il film sulla storia dei Queen che ha ottenuto un eccezionale successo mondiale e 4 statuette tra cui quello al protagonista Rami Malek; mentre in prima serata, alle 20.30, Green Book con Viggo Mortensen, il road movie premiato con 3 Oscar delle principali categorie, ossia miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali.

La Notte degli Oscar

A seguire, l’appuntamento più atteso del canale: la diretta della Notte degli Oscar 2020, in onda dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar. Ad accompagnare gli spettatori ci sarà Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone e tanti altri ospiti d’eccezione.

