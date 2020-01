Ascolti Tv 30 gennaio tutti i dati: Don Matteo 6 milioni, Come un gatto… 3, L’Uomo sul treno 1,6. Del Debbio batte Iene e Formigli

Su Rai1 ascolti Don Matteo12 a 6,064 milioni e 26,7%. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale 3,027 mln e 13,2%. Su Rai2 L’uomo sul treno 1,633 mln e 6,6%. Su Rete4 Dritto e rovescio 1,3 mln e 6,7%. Su Italia1 Speciale Chicco Forti 1,1 mln e 6,6%. Su La7 Piazzapulita 1,099mln e 5,8%. Su SkyUno Masterchef9 790mila e 3,3%. Su Rai3 Se fossi lei 615mila e 2,6%.

Ascolti tv, dinamiche: corre nettamente avanti Don Matteo, distanziando Albanese e Cortellesi. Dritto e Rovescio sorpassato in corsa dal film di Rai2, procedono affiancati Formigli e Speciale Chicco Forti

Il contesto: il corona virus protagonista, e quindi Terence Hill, tre film, lo Speciale de Le Iene su Chicco Forti, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Masterchef

Griglia piena di film e niente calcio giovedì 30 gennaio. Don Matteo presidiava Rai1 ed era alle prese con la comicità di Come una gatto in tangenziale in replica su Canale 5. C’era la pellicola L’uomo sul treno in prima tv su Rai2 e si confrontava con quella di Rai3 (In her shoes-Se fossi in lei), mentre Italia1 era concentrata sulla ricostruzione della vicenda di Chicco Forti con uno speciale della serie Le Iene presentano. Su La7 Corrado Formigli si sfidava con Paolo Del Debbio su Rete4, con il corona virus e i primi due casi italiani di contagio al centro del racconto. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 790mila spettatori e il 3,3%, in flessione di mezzo punto con la puntata che ha eliminato Annamaria).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo doppia Come un gatto in tangenziale, poi L’uomo sul treno e Dritto e Rovescio appaiati, come Speciale Chicco Forti e Piazzapulita. Male Rai3

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nel cast, ha riscosso 6,064 milioni di spettatori ed il 26,7% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,3 milioni di spettatori e 14,92% di share.

Su Canale 5 la prima visione tv del film Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, ha totalizzato 3,027 milioni di spettatori ed il 13,22% di share. Per Hitler contro Picasso, 547mila spettatori e 6,57%.

Su Rai2 per il film in prima tv L’uomo del treno, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Elizabeth McGovern, 1,633 milioni e 6,6%. Per il film Stracult Live Show 293mila e 2%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Luca Zaia, Giuseppe Cruciani, Davide Faraone, Alessandro Cattaneo, Maurizio Belpietro, Gaetano Pedullà, Mario Giordano, Fabrizio Pregliasco, 1,3 milioni di spettatori e 6,7% di share dalle 21.31 alle 24.45, dopo la presentazione a 950mila e 3,56%. Quindi per Crossing point 254mila e 5,32%.

Su Italia1 per Le Iene Presentano, Speciale Chicco Forti, con le novità sul caso raccolte da Gaston Zama, 1,112 milioni di spettatori e 6,6% di share, dopo l’anteprima a 1,353 milioni e 5,1%. Quindi per La solitudine dei numeri primi 320mila e 7,88%.

Su La7 per la terza puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Roberto Burioni, Maria Elena Boschi, Carlo Calenda, Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli, Paolo Mieli, Federico Rampini, Alessandro De Angelis, Stefano Borgonovo, Paolo Becchi, Filippo Santelli, Fabrizio Pregliasco, 1,099 milioni di spettatori e 5,83% di share tra e le 21.22 e le 24.58.

Su Rai Tre per il film In her shoes-Se fossi in lei, con Cameron Diaz, Tony Colette, Shirley MacLane, 615mila spettatori e 2,6%. Per Non ho l’età 355mila e 2,3%. Quindi per Linea Notte 387mila e 4,4%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna con un quarto della platea



Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,750 milioni di spettatori e il 22,12%, L’Eredità ha riscosso 5,318 milioni di spettatori ed il 25,61%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,738 milioni di spettatori (17,22%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,325 milioni di spettatori ed il 21,52%. Su Rai3 Tg3 a 2,281 milioni e 12,2%; TgR 2,6 milioni e 12,1%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 826mila e 3,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti un milione

Per il Tg1 5,793 milioni di spettatori ed il 24,17%. Su Canale 5 per il Tg5 4,7 milioni e 19,44% di share. Su La7 TGLa7 1,3 milioni di spettatori e 5,44%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti tre punti



Su Rai1 Prima Festival ha conquistato 4,343 milioni di spettatori con il 17,25%, I Soliti Ignoti 5,557 milioni di spettatori con il 21,01%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,720 milioni di spettatori con uno share del 17,95%. Su Rai Due per il Tg2 1,575 milioni e 6,21%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e Silvio Brusaferro e Laura Berti ospiti, 1,130 milioni e 4,26% di share. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,342 milioni e 5,38%, per Un posto al sole 1,725 milioni e 6,56%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Giovanni Minoli, Daniele Capezzone, Lamberto Dini, Claudio Velardi, ha ottenuto 1,358 milioni e 5,4% e 1,3 milioni e 4,9%. Su La7 per Otto e mezzo, con Stefano Bonaccini, Alessandro Padellaro e Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber, 1,921 milioni e 7,36%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)