Ascolti Tv 30 gennaio vince Don Matteo con il 26,69%

Seguono Come un gatto in tangenziale con il 13,22% e L’uomo sul treno con il 6,56% negli ascolti tv

Su Rai1 Don Matteo ha raggiunto il 26,69% e 6,06 milioni di spettatori, Rai2 con L’uomo sul treno al 6,56%, su Rai3 In her shoes al 2,56%, su Canale5 Come un gatto in tangenziale al 13,22% e 3,03 milioni, su Italia1 Le Iene Speciale al 6,63%, su Rete4 Dritto e rovescio al 6,73%, su La7 Piazzapulita al 5,83%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 25,61% e 5,32 milioni di contatti, Blue Bloods su Rai2 4,76%, Blob su Rai3 4,06%, Avanti un altro! su Canale5 al 21,52% e 4,33 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto mag al 2,94%, Tempesta d’amore su Rete4 al 3,60%, Perception su La7 all’1,12%.

Ascolti Tv Access prime time

Soliti Ignoti su Rai1 al 21,01% e 5.56 milioni di contatti, Tg2 Post su Rai2 4,26%, Un posto al sole su Rai3 al 6,56%, Striscia la Notizia su Canale5 al 17,95% e 4,72 milioni, C.S.I. su Italia1 al 4,29%, Stasera Italia su Rete4 al 4,90%, Otto e mezzo su La7 al 7,36%.

Ascolti Tv Seconda serata

Porta a porta su Rai1 al 14,92%, Stracult live show su Rai2 al 2,01%, Linea notte su Rai3 al 4,39%, Hitler contro Picasso e… su Canale5 al 6,57%, La solitudine dei numeri primi su Italia1 al 7,88%, Crossing Pointsu Rete4 al 5,32%.

(Nella foto Don Matteo)