Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 31 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 31 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Il cantante Mascherato, programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anoni ma, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria form ata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Viva l’Italia, l’uomo politico Michele Spagnolo, in seguito a un grave malore perde i freni inibitori e inizia a dire tutto ciò che gli passa per la testa, diventando una mina vagante per se stesso, per il suo partito e per la sua famiglia

Rai Movie – Regali da uno sconosciuto, Simon e Robyn sono sposati e conducono una vita tranquilla. Un giorno Simon incontra Gordo, un ex compagno delle scuole superiori e scopre un segreto orribile rimasto sepolto per quasi vent’anni. Sua moglie, appena conosciuta la verità, entra in crisi e comincia a chiedersi quali altri segreti le nasconda il marito.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – La fredda luce del giorno, adrenalinico film con Bruce Willis e Henry Cavill (“L’uomo d’acciaio”). Will deve salvare i genitori, al centro di un gioco di spie.

Premium Cinema – Aquaman, Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Iris – Il castello, un generale viene condannato dalla corte marziale per non aver eseguito gli ordini causando la morte di otto soldati.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The New pope, miniserie che ha riscontrato un grande interesse nel pubblico, composta da nove episodi e scritta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino assieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, a poco più di tre anni dall’esordio di The Young Pope che ha visto protagonista Papa Pio III (Jude Law). In questo settimo episodio: Il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto The New Pope)