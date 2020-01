Ascolti tv 29 gennaio digital e pay: IGT tiene, Papi boom in access. Ok Eurosport con Thiem-Nadal

In prima serata su SkyCinemaDue Una giusta causa 88mila e 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,252 milioni e 5,4%. Su Nove Una settimana da Dio 629mila e 2,5%. Su Rai Movie Miracoli dal cielo 556mila e 2,2%.

Ascolti access: Su Tv8 Guess My Age 829mila e 3,2%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 520mila e 2,05%. Su La5 Uomini e donne 512mila e 2,04%

Giornata televisivamente complicata quella del 29 gennaio 2020, con in serata le ammiraglie generaliste a concentrare tanta attenzione del target Sky, con i quarti di finale della Coppa Italia (Inter-Fiorentina) al 21,2% di share e Chi vuol esser milionario? al 17,4%, in crescita grazie alla domanda da un milione porta da Gerry Scotti al concorrente Enrico Remigio.

Sulla pay Bonan alle 23.00

In prima serata su SkyCinemaDue Una giusta causa ha avuto 88mila spettatori e lo 0,4%. Su Sky Calciomercato L’Originale ha conseguito 129mila spettatori e lo 0,8%. Da segnalare, inoltre, al mattino per gli Australian Open – il bilancio del match Thiem-Nadal – a 80 mila spettatori e 0,9% su Eurosport.

Ieri la terza puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent ha comunque aggregato molta attenzione alternativa: su Tv8 lo show ha avuto 1,252 milioni di spettatori ed il 5,4% di share; lo stesso programma su SkyUno ha raccolto 308mila spettatori di flusso e l’1,32%, per un totale complessivo di oltre 1,560 milioni di spettatori ed il 6,7% di share, in flessione di tre decimali in una serata in cui il target Sky era tremendamente attratto dal calcio in passaggio free. Il talent di Tv8 quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Nove e Rai Movie

Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,252 milioni e 5,4%. Su Nove Una settimana da Dio 629mila e 2,5% di share. Su Rai Movie Miracoli dal cielo a 556mila e 2,2%. Su Iris U-571 a 450mila e 1,8%. Su Rai Premium Una festa esagerata ha raccolto 357mila spettatori con l’1,5%. Su La5 La casa sul lago del tempo 329mila e 1,4%. Su Top Crime Forever 239mila e 0,9%. Su Real Time Vite al limite 223mila e 0,8%. Su 20 Lucifer 206mila e 0,8%. Su Rai4 Unit7 a 192mila e 0,8%. Su Cine34 La casa delle finestre che ridono 163mila e 0,6%. Su La7d Melissa P. 127mila e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 129mila spettatori con l’1%. Su Real Time Amici a 300mila spettatori e 2%.

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 589mila spettatori con il 2,59%. Su Nove Sono le Venti 207mila e 0,9%.

In access. Papi regola la fiction Lux in replica e De Filippi in replica

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 829mila spettatori con il 3,17%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 520mila e 2,05%. Su La5 Uomini e donne 512mila e 2,04% (finale a 517mila e 1,94%). Su 20 The Big Bang Theory a 372mila e 1,43%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 358mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 348mila e 1,38%. Su Iris Walker Texas Ranger 337mila e 1,33%. Su Rai4 Criminal Minds 278mila e 1,1%.

In seconda serata Borghese super

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 364mila e 3,5%. Su Real Time Vite al limite 340mila e 2% e The bad skin clinic 240mila e 2,6%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento degli Australian Open)