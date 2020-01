Ascolti tv analisi 29 gennaio: Candreva supera 6 milioni, Remigio milionario con 5,3 mln in visione

In access Inter-Fiorentina a 6,2 milioni sul gol di Antonio Candreva. Al fischio del break del Meazza, Striscia la Notizia ha sfiorato 6 milioni per pochi minuti. Quando la partita è ricominciata, ha corso tra i 5 ed i 5,6 milioni, e c’è stata la fase hot di Chi vuol esser milionario?, due volte a 4,7 milioni e poi, finito il match, a 5,3 milioni.

Ascolti seconda serata: davanti Gerry Scotti, in vantaggio prima sul secondo episodio della replica de L’Amica Geniale e poi sul finale di Chi l’ha visto?

Inter cala un po’, cresce Scotti che poi domina dopo la fine della partita

La squadra di Antonio Conte è passata in vantaggio alla fine del primo tempo e quel punto, in avvio del secondo, con la domanda milionaria di Gerry Scotti a Enrico Remigio, la concorrenza di Canale 5 a Rai1 si è fatta più forte. Ieri, mercoledì 29 gennaio, Inter-Fiorentina, comunque rimasta aperta a lungo e vinta per due a uno dai nerazzurri ha conquistato 5,561 milioni di spettatori e il 21,2% di share, con il primo tempo a 5,953 milioni ed il 22,44% ed il secondo tempo a 5,183 milioni ed il 19,91%.

Dei quattro match dei quarti, quello di ieri è stato il terzo per ascolti, ma arrivando davvero molto vicino al secondo e al quarto. Napoli-Lazio, infatti, aveva ottenuto 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share. Mentre martedì Milan-Torino, sempre al Meazza, aveva conquistato 5,265 milioni di spettatori e il 21% di share. Di gran lunga più visto è stato così il passaggio del turno bianconero, con Juventus-Roma che aveva conquistato 6,576 milioni di spettatori e il 25% di share.

Dietro l’ammiraglia pubblica ha fatto molto bene quella commerciale, che poteva utilizzare una sorta di arma speciale. Chi vuol esser milionario?, infatti, ieri a partire dalle 22.00 o quasi, ha giocato una carta che aveva un notevole supplemento di appeal: Gerry Scotti, infatti, ha fatto la domanda da un milione di euro a Enrico Remigio e così il programma ha conquistato 3,321 milioni di spettatori ed il 17,4% di share, toccando due volte quota 4,7 milioni nei momenti più tesi del gioco e salendo a 5,3 milioni senza la concorrenza del calcio; Scotti, vale la pena registrarlo, mercoledì scorso si era fermato a 2,7 milioni di spettatori ed il 14,6%.

Sciarelli batte l’Amica Geniale, IGT e Tom Cruise

Dietro le ammiraglie ha fatto bene Rai3. Chi l’ha visto?, infatti, ha conquistato 1,978 milioni di spettatori e il 9%. Buona è stata pure la difesa di Rai2, con la replica de L’amica geniale, in crescita notevole a 1,888 milioni di spettatori e l’8% di share.

Una leggera flessione, invece, causa Scotti, ha avuto la produzione originale di Milano Santa Giulia. Su Tv8 la seconda puntata di Italia’s Got Talent ha avuto 1,252 milioni di spettatori ed il 5,4% di share, in calo di mezzo punto; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 308mila spettatori di flusso e l’1,32%, in progresso di due decimali e mezzo, per un totale complessivo di oltre 1,560 milioni di spettatori ed il 6,7% di share. Un po’ meglio di Tv8 ha fatto il film action di Italia 1: Mission Impossible-Rogue Nation è arrivato a 1,3 milioni e il 6,1%.

Mentre in coda alla classifica ha fatto un vero exploit Andrea Purgatori. Parlando di Adolf Hitler, Speciale Atlantide ha nettamente superato Piero Chiambretti: su La7 Anatomia di un dittatore, ha riscosso 805mila spettatori e il 4,2% dalle 21.23 alle 24.45, mentre su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne, ha portato a casa solo a651mila spettatori e il 3,4%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come ieri in access il primo tempo di Inter-Fiorentina abbia a lungo superato quota 6,2 milioni, anche durante il primo gol, siglato da Antonio Candreva. Al fischio del break al Meazza, Striscia la Notizia ha sfiorato 6 milioni per pochissimi minuti. Quando la partita è ricominciata, ha corso tra i 5 ed i 5,6 milioni, e c’è stata la fase hot di Chi vuol esser milionario?, che ha toccato due volte quota 4,7 milioni e poi, finito il match, è salito a 5,3 milioni circa alle 22.45. In seconda serata ha continuato a rimanere davanti Gerry Scotti, in vantaggio prima sul secondo episodio della replica de L’Amica Geniale e poi sul finale di Chi l’ha visto?.

(Nella foto un momento di Chi vuol esser milionario?)