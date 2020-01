Ascolti Tv 29 gennaio tutti i dati: Inter-Fiorentina 5,5 milioni, Chi vuol esser milionario? 3,3, Chi l’ha visto? 2. Bene Purgatori

Ascolti, dinamiche: il calcio fa un picco da oltre 6 milioni, Scotti e Remigio a 4,7 in avvio e poi a 5,3 milioni nel momento chiave, Sciarelli a 2,5 nel break della Coppa Italia

Il contesto: Inter-Fiorentina, il quiz di Gerry Scotti, l’Amica geniale in replica, Sciarelli, Chiambretti e Purgatori, Tom Cruise, Italia’s Got Talent

Tante curiosità nella serata tv di mercoledì 29 gennaio, con in primo piano la risposta da un milione di Enrico Remigio (positiva) arrivata alla seconda puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario? su Canale 5. La base dell’offerta? Su Rai1 c’era la partita dei quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Fiorentina, su Rai2 c’era la replica della fiction L’amica geniale, mentre su Italia1 andava in onda il film action Mission Impossible Rogue Nation. Sulla terza rete c’era come sempre Chi l’ha visto?, su Rete 4 tornava Piero Chiambretti con #Cr4La Repubblica delle donne e su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide incentrata su Hitler. Sulla pay e sulla free, inoltre, c’era la terza puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent (su Tv8 a 1,252 milioni e 5,37% e su SkyUno a 308mila e 1,32% con la prima emissione, per un 6,7% complessivo e 1,560 milioni di spettatori con l’emissione di flusso). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Coppa Italia, Gerry Scotti milionario, Sciarelli, L’Amica geniale

Su Rai1 Inter-Fiorentina di Coppa Italia, vinta non facilmente dai nerazzurri per due a uno, ha conquistato 5,561 milioni di spettatori e il 21,2% di share, con il primo tempo a 5,953 milioni ed il 22,44% ed il secondo tempo a 5,183 milioni ed il 19,91%. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 980mila telespettatori e 5,9% e 851mila e 8,71%.

Su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, e con il concorrente Enrico Remigio che è ha risposto correttamente alla domanda da un milione, ha avuto 3,321 milioni e il 17,4% tra le 21.45 e le 24.33, dopo la presentazione a 4,091 milioni e 15,3%. Quindi per X Style 554mila e 9,86%.

Sciarelli precede di poco la fiction di Rai2 in replica

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 1,978 milioni di spettatori e 9% dopo la presentazione a 1,713 milioni e 6,41%. Quindi per Linea Notte 647mila e 7,77%.

Su Rai2 la replica della fiction L’amica geniale, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace, ha ottenuto 1,888 milioni di spettatori e l’8% di share. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 432mila e 3,76%.

Tom Cruise precede Tv8 ma non Tv8+SkyUno

Su Italia 1 per il film action Mission Impossible Rogue Nation, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, 1,338 milioni di spettatori e 6,1%; quindi per Blade:Trinity, 365mila e 5,91%.

Boom Purgatori con Hitler, Chiambretti cede pubblico a Scotti

Su La7 Atlantide Speciale- Anatomia di un dittatore con Andrea Purgatori alla conduzione, 805mila spettatori e 4,2% dalle 21.23 alle 24.45. Quindi per TgLa7 Notte, 322mila e 5,12%.

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Vittorio Feltri, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Serena Grandi, Vauro Senesi e Giacomo Urtis, 651mila e 3,4% di share tra le 21.28 e le 24.47; quindi per Tv Story Superstar, 130mila e 2,92%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,8 milioni di spettatori e il 22,21%, L’Eredità ha riscosso 5,7 milioni di spettatori ed il 27,4%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,636 milioni di spettatori (16,1%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,187 milioni di spettatori ed il 20,61%. Su Rai3 Tg3 a 2,040 milioni e 10,8%; TgR 2,4 milioni e 11%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 952mila e 4,13%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti quasi 5 punti

Per il Tg1 5,899 milioni di spettatori ed il 24,73%. Su Canale 5 per il Tg5 4,816 milioni e 19,9% di share. Su La7 TGLa7 1,3 milioni di spettatori e 5,42%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: la partita batte Striscia



Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,976 milioni di spettatori con uno share del 18,8%. Su Rai Due per il Tg2 1,780 milioni e 7%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Annalisa Chirico, Pierfrancesco Favino e Vittorio Sgarbi, 1,382 milioni e 5,2%; su Rai3 per Nuovi Eroi 1,282 milioni e 5,17%, per Un posto al sole 1,757 milioni e 6,66%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Ferruccio De Bortoli, Pietrangelo Buttafuoco, Alba Parietti, Alessandro Sallusti e Mario Capanna ha ottenuto 1,3 milioni e 5,14% e 1,157 milioni e 4,34%. Su La7 per Otto e mezzo, con Marianna Aprile, Stefano Zurlo, Domenico De Masi e Luca Telese ospiti di Lilli Gruber, 1,643 milioni e 6,25%.

(in apertura Inter-Fiorentina, ieri su Rai1)