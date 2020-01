Oggi in edicola: Netflix si vuole prendere Cinecittà

Roma Capoccia

Il Foglio, pagina 3, di Alessandro Luna.

Ma davvero Roma è stata scelta per questo improvviso nuovo ruolo di “leader dello sviluppo in Italia”? Ci ha spiegato un pezzo grosso dell’industria cinematografica romana che “la scelta in realtà ha ragioni più storiche che politiche. A Roma c’è Cinecittà, ci sono gli studi dove vengono girate le fiction della Rai e il cinema ha il baricentro qui. Aprire una sede in qualsiasi altra città non avrebbe avuto senso. Netflix lavora a Roma e le scene di interni sono praticamente tutte girate qui. Conoscendo come funziona questo mondo non escludo che il colosso delle serie tv possa già aver concluso degli accordi con i teatri di posa di Cinecittà che ormai già la rendono vincolata alla capitale.

Tra l’altro bisogna contare che gli studi sono stati privatizzati per vent’anni ma sono da poco tornati in mano al Ministero dei beni culturali che, però, non ha l’expertise per gestirli. Quindi potrebbe esserci l’interesse di Netflix di acquisirli e dello stato di liberarsene. A Milano non ci sono teatri di posa di quelle dimensioni e in uno stato di funzione incerta come a Roma. Se c’è una ragione politica dietro a questa decisione forse è più da attribuire al lavoro del Ministro ai beni culturali Franceschini che ha cercato di riportare Cinecittà al centro dell’industria audiovisiva italiana e che ha reso i suoi studi “appetibili” per il colosso californiano. Diciamo che se davvero Roma fosse il leader dello sviluppo italiano, Sky, Mediaset e altre aziende di altri settori avrebbero mantenuto la loro sede qui invece di trasferirsi a Milano, come sembra sia sempre più consuetudine.

