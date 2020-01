Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 30 gennaio 2020

Su Rai 1 “Don Matteo”, su Rai 2 “L’uomo sul treno”, su Rai 3 “In her shoes”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Come un gatto in tangenziale”, Su Italia 1 “Le Iene Speciale”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “La Torre Nera”, su Nove “Big”, su Sky Cinema “Nemiche per la pelle”, su Fox “Mayans M.C.”, su Premium Cinema “Noi siamo infinito”, su Iris “L’uomo nel mirino”, su Rai Movie “Money Monster”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 30 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità.

Rai 2 – L’uomo sul treno, ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale su un treno per andare al lavoro. Un giorno, una psicologa gli propone una sfida, riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”…

Rai 3 – In her shoes, Rose e Maggie sono sorelle ma non potrebbero essere più diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera, sogna da sempre di incontrare un uomo che le sciolga i capelli, le tolga gli occhiali e le dica che è bellissima. Maggie, è più giovane di Rose, non ha un impiego fisso, ha un corpo perfetto e scarta gli amanti come fossero caramelle…

Rai Movie – Money Monster, Lee Gates è un conduttore televisivo divenuto celebre grazie allo show sul mondo della finanza “Money Monster”, che gli è valso l’epiteto di “Mago di Wall Street”. Nel corso della trasmissione Lee si diverte a suggerire i migliori investimenti possibili per i propri spettatori, finché non incappa nel suggerimento sbagliato.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Come un gatto in tangenziale, pluripremiata commedia diretta da Riccardo Milani in cui la coppia Albanese-Cortellesi ritrae con ironia il divario socioculturale fra il centro e la periferia.

Italia 1 – Le Iene: Speciale Chico Forti, speciale realizzato da Gaston Zama sulla storia di Chico Forti, il nostro connazionale che da 20 anni si trova recluso in un carcere di massima sicurezza in Florida per l’omicidio di Dale Pike. Nel 2000 è stato condannato all’ergastolo, ma si è sempre dichiarato innocente

Iris – L’uomo nel mirino, un detective in rotta coi suoi capi, deve scortare la testimone di un processo. Un incarico in apparenza semplice, che si rivela una trappola.

Premium Cinema – Noi siamo infinito, Charlie Kelmeckis è un ragazzo timido, dolce e intelligente. La sua vita è stata segnata da due grandi perdite e il dolore non lo abbandona mai. Un giorno, a scuola, conosce la bella Sam e il suo fratellastro Patrick. I due riescono a infondere forza e coraggio a Charlie, che piano piano inizia a godersi la vita come un normale ragazzo della sua età. La scuola finisce e i due si trasferiscono all’università, Charlie rimane da solo e ricomincia a piombare di nuovo nel baratro, dopo la scoperta di oscuri segreti..

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – La Torre Nera, un viaggio epico fra mondi paralleli connessi da un’unica struttura portante che rischia di finire nelle mani di un oscuro stregone. Roland Deschain, il Pistolero, si aggira nel vecchio West americano, dove “il mondo è andato avanti”, alla ricerca della leggendaria Torre Nera, nella speranza di riuscirci prima che il malvagio stregone Walter O’Dim, l’Uomo in Nero, metta le mani su essa, condannando il suo e il nostro mondo. In quest’ultimo vive il giovane Jake Chambers, che racconta al suo psichiatra di essere tormentato da oscure visioni di un mondo “altro” in cui vede la figura di uomo nero e quella di un pistolero accavallarsi a immagini di morte e sofferenza…

Nove – Big, Joshua ha dodici anni, ma vuole a tutti i costi crescere in fretta. Un po’ per reale volontà, un po’ per scherzo, lo chiede addirittura in desiderio ad una macchinetta “magica” di un Luna Park. Ed ecco la magia, eccolo crescere tutto d’un colpo, diventare adulto, ma solo esteriormente. La sua mente, i suoi desideri, la sua curiosità e le sue paure sono sempre quelle di un ragazzino. Intanto c’è bisogno di un lavoro per mantenersi, cosa desiderare di più di un impiego dirigenziale nella fabbrica cittadina di giocattoli?

Sky Cinema 1 – Nemiche per la pelle, Lucia e Fabiola, acerrime nemiche, hanno in comune un uomo: Paolo, ex marito della prima e attuale della seconda. Per il resto, sono due donne diversissime in tutto e per tutto. Lucia è una psicologa per cani insicura e sempre in difficoltà; Fabiola un’agente immobiliare aggressiva e super sexy. Quando Paolo viene a mancare, le due donne scopriranno l’esistenza del piccolo Paolino, un bimbo, cinese per metà, che l’uomo ha avuto con un’altra donna. Per poter gestire il bambino, saranno costrette a imparare a comunicare.

Fox – Mayans M.C., spin-off di ‘Sons of Anarchy’, con le storie di un club di motociclisti che si muove tra violenza e lotte di potere. Il Mayans Motorcycle Club scopre una talpa nel suo interno.

(Nella foto Chico Forti)