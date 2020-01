Stasera su SkyTg24 il reportage sulla vita in Libia, dove da mesi si combatte una guerra tra violenze e torture.

Tripoli, la tregua che non c'è è un reportage dalla libia con immagini e testimonianze su come gli abitanti di tripoli stanno subendo la guerra civile

Testimonianze di artigiani, operai, manifestanti e migranti su come scorrono le giornate al centro del conflitto e su come a Tripoli tutto, anche le banche, sia controllato dalle milizie. Tripoli, la tregua che non c’è,un reportage di Lorenzo Giroffi, in onda questa sera, alle 19.15 all’interno di Sky TG24 Mondo condotto da Renato Coen, che racconta come i libici, nella loro quotidianità, stanno vivendo e subendo questo conflitto. Guerra di droni, mortai improvvisi, avanzate e tradimenti. Tripoli è segnata da combattimenti che vanno avanti da mesi e alcuni quartieri sono ormai diventati prime linee stabili, mentre al centro della città la vita scorre. La crisi inizia però a paralizzare sempre di più il Paese. Sky TG24 continua a raccontare la guerra civile in Libia con,un reportagecondotto da, che racconta come i libici, nella loro quotidianità, stanno vivendo e subendo questo conflitto.

Il reportage

Testimonianze di artigiani, operai, manifestanti e migranti su come scorrono le giornate al centro del conflitto e su come a Tripoli tutto, anche le banche, sia controllato dalle milizie. Nel reportage anche le parole dei militari dalle prime linee dello scontro, dove i giornalisti non sono più graditi, e le immagini della distruzione e della desolazione di una Libia ormai divisa a metà, in cui violenze, sequestri e torture sono all’ordine del giorno.

