Ascolti tv analisi 28 gennaio: il carisma di Ibra e quello di Corona. L’effetto Zingaretti, quello di Salvini e Meloni

Ascolti dinamiche talk: dalle 22.00 in avanti, con la Meloni in studio, Floris fa il 6,1% e rimane davanti alla coppia Giordano/Salvini. Ma Mauro Corona, prima, aveva stroncato Zingaretti e Salvini

Il calcio di Coppa

La Coppa Italia è una buona risorsa. Martedì scorso l’altro match dei quarti di finale del torneo, Napoli-Lazio, vinto dalla squadra di Rino Gattuso su quella di Simone Inzaghi per uno a zero grazie al gol iniziale di Lorenzo Insigne e anche al rigore sbagliato da Ciro Immobile, aveva ottenuto 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share. Per converso Juventus-Roma, vinta facilmente dai bianconeri per tre a uno, aveva conquistato 6,576 milioni di spettatori e il 25% di share. Ieri, martedì 28 gennaio, pur facendo meno ascolti, Milan-Torino ha finito per essere più destabilizzante per la griglia generalista. La partita del Meazza, infatti, vinta dai rossoneri dopo i tempi supplementari, ha conquistato 5,265 milioni di spettatori e il 21% di share, con il primo tempo a 5,283 milioni ed il 19,5% ed il secondo tempo a 5,236 milioni ed il 20,44% e l’extratime a 5,282 milioni e 24,33% di share.

Dietro il Milan, due o tre proposte rosa

La Coppa Italia ancora una volta ha distanziato sideralmente i competitor più diretti. Staccatissima è arrivata Canale 5, con il telefilm New Amsterdam2 che ha comunque tenuto botta conquistando 2,2 milioni di spettatori circa e il 10,9% di share.

A soffrire è stata soprattutto Italia 1. La pupa ed il secchione e viceversa, che aveva ottenuto all’esordio 2,564 milioni di spettatori con il 13,1%, ieri è atterrato a 1,636 milioni di spettatori e l’8,3%. La trasmissione affidata a Paolo Ruffini e Francesca Cipriani è finita dietro il film rosa della seconda rete pubblica, ma è diventata però leader in tarda seconda serata, dopo la fine di New Amsterdam.

Una buona prestazione difensiva ha fatto, quindi, Rai2: il film Piacere sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez, ha conseguito 2,054 milioni di spettatori e l’8,3%, superando nettamente anche i programmi giornalistici, che pure avevano il commento post elezioni come piatto forte e tanti ospiti ‘pesanti’ in studio da proporre.

Talk politici: Corona è il virus che fa bene alla Berlinguer e batte Zingaretti e Salvini. Il segretario della Lega perde il confronto con la Meloni e va male in seconda serata da Vespa

Su La7 Giovanni Floris ha puntato su Nicola Zingaretti, Giorgia Meloni, Elsa Fornero e Pasquale Tridico. Così confezionato DiMartedì ha portato a casa 1,277 milioni di spettatori e il 5,7% dalle 21.20 alle 23.56.

Su Rai3 Bianca Berlinguer ha aperto ed è rimasta a lungo a litigare con Mauro Corona e poi ha ospitato tra gli altri Lucia Borgonzoni, Graziano Del Rio, Paolo Mieli, Mara Maionchi, Manlio Di Stefano, Ferruccio De Bortoli, Paola Ferrari. Così organizzato #Cartabianca, con una proposta più ‘femminile’, ha conquistato 1,172 milioni di spettatori e il 5,4%, tra le 21.33 e le 24.01, dopo l’apertura a 1,248 milioni e 4,57%.

Mario Giordano ha proposto il suo empireo ideale a Rete4. Vittorio Feltri, Matteo Salvini, Paolo Del Debbio, Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi hanno imperversato a Fuori dal coro. Così confezionato il programma ottenuto 1,012 milioni di spettatori e il 5% di share dalle 21.32 fino alle 24.28.

Il grafico racconta che…

In access la Coppa Italia è arrivata al 20,55%, ma poi nell’intervallo del match, Striscia la Notizia ha fatto un picco del 22.45% con 6,140 milioni di spettatori. Il secondo tempo di Milan-Torino è arrivato a 6 milioni di spettatori alle 22.33 con il pareggio rossonero di Hakan Chalanoglu che ha allungato il match fino ai supplementari. La partita ha chiuso al 26,7% di share alle 23.14. Subito dopo il fischio finale è rimasto avanti a tutti il telefilm New Amsterdam fino alle 24.14, poi però La pupa ed il secchione e viceversa ha incamerato lo zapping e ha fatto un picco finale del 16,5% col bagno di cultura alle 24.30. Nella sfida dei talk, Bianca Berlinguer è prevalsa momentaneamente sulla concorrenza raggiungendo il 7,5% stoppando Mauro Corona che parlava male di sua moglie. Nello stesso momento, con Matteo Salvini nella redazione immaginaria di Fuori dal Coro, Mario Giordano è rimasto al 5%, mentre Nicola Zingaretti da Giovanni Floris, a Di Martedì, galleggiava sul 6,4% di share. Berlinguer è calata molto quando ha fatto entrare Lucia Borgonzoni. Dalle 22.00 in avanti, con la Meloni in studio, Floris ha fatto il 6,1% ed è rimasto davanti alla coppia Giordano/Salvini indossolubile su Rete4. Male è andato anche il passaggio del segretario della Lega nella prima parte di Porta a Porta, coperto da New Amsterdam e Paolo Ruffini.

(Nella foto un momento di #Cartabianca)