Oggi in edicola: Ilary Blasi sostituisce Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi

Italia Oggi, pagina 18, di Giorgio Ponziano.

Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Canale5 è stata incerta se riproporre (in primavera) il reality poiché l’ultima edizione è stata assai sofferta tra polemiche e scarsa audience. Alla fine è stato deciso di tentarne il rilancio, modificando il copione e soprattutto la conduzione. Di qui la sostituzione della Marcuzzi (alla quale è stato promesso un altro programma in prima serata) con la Blasi, che lo scorso anno è stata giurata ad Amici e ha condotto Eurogames, ovvero Giochi senza frontiere in versione Mediaset che però non ha avuto il successo sperato. Adesso la possibilità di rivincita raccogliendo i cocci dell’Isola

(Nella foto Ilary Blasi)