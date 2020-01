Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 29 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 29 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Inter – Fiorentina, calcio: Coppa Italia 2019 – 2020 – Quarti di Finale: Inter vs Fiorentina

Rai 2 – L’amica geniale, Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Miracoli dal cielo, Christy scopre che la propria figlia Anna è afflitta da una sindrome rara e senza cura. Inizia la lotta per trovare un rimedio. Ispirato alla storia vera della famiglia Beam.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il piu’ amato game show di successo al mondo, trasmesso in piu’ di 120 nazioni.

Italia 1 – Mission Impossible: Rogue Nation, quinto film della serie. Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt dovra’ eliminare il Sindacato, un’organizzazione criminale che agisce per sovvertire la societa’ civile.

Premium Cinema – Viaggio nell’isola misteriosa, il film racconta le vicissitudini del giovane Sean Anderson, studente prodigio ma inquieto. Da quando ha perso il padre, il suo scopo principale è mettere insieme quello che resta della sua famiglia, in particolare ritrovare il nonno, scomparso durante l’esplorazione di un’isola deserta. Il tutto nasce quando Sean, aiutato dal compagno della madre, riesce a decifrare un messaggio in codice che sembra provenire proprio dal nonno. L’isola descritta da Vernes, Stevensons e Swift nei loro libri esiste davvero…

Iris – U-571, cast stellare per un film sulla guerra atlantica tra sommergibili tedeschi e americani, durante la seconda guerra mondiale.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: “Anatomia di un dittatore”, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Spider-Man 2, nuove avventure e nuovi nemici per uno dei super eroi più amati di tutti i tempi. Sono passati due anni dal temibile confronto contro il Goblin e la doppia vita da normale cittadino e paladino della giustizia sta creando sempre più problemi a Peter Parker. In costante ritardo all’università, demoralizzato da un lavoro come fattorino che gli crea solo guai, da un amore non corrisposto (o almeno così crede) dalla bella M.J., ai ferri corti con il suo amico di sempre Harry Osborn, il nostro eroe decide di dire addio alla sua identità segreta. Non indosserà mai più i panni dell’Uomo Ragno. Ma, il destino, si sa, è beffardo. E, mentre Peter cerca di ritrovare la sua vita di ragazzo normale, un terribile incidente trasforma il brillante scienziato Dr. Otto Octavius (Alfred Molina) nel malvagio Dr. Octopus (un mostro con quattro tentacoli di metallo). Prevaricato dal suo nuovo essere malvagio e fermamente deciso a portare avanti i suoi rischiosi esperimenti, Octopus si metterà, inevitabilmente, sulla strada di Peter. E, quando anche i suoi affetti più cari verranno coinvolti nella folle corsa del criminale, l’Uomo Ragno non potrà che rispondere alla richiesta di aiuto.

Nove – Prima o poi mi sposo, Mary Fiore organizza matrimoni. E’ bella, decisa, superorganizzata e ambiziosa. Un giorno, camminando per strada, rimane incastrata con il tacco di una scarpa in un tombino. La situazione si fa pericolosa quando un bidone della spazzatura si sgancia e scivola minacciosamente verso di lei. Un’occasione per il cavaliere di turno di trarla d’impiccio. Lui è bello, galante, affascinante, medico. Unico difetto sta per sposarsi e Mary è stata scelta per organizzare le nozze.

Sky Cinema 1 – Peppermint, la vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte così la caccia all’uomo…a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage per farsi giustizia da sola.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

