Masterchef 9: Parlano Gianna l’ansiosa e Fabio l’innamorato

Gianna e Fabio scelgono Chef Locatelli come giudice preferito di quest’edizione di Masterchef.

«Avrei preferito che uscisse Vincenzo, il mio piatto non era peggiore del suo. Anzi, lui aveva accostato delle fragole a un calamaro, un’idea piuttosto ardita. Io sono stata penalizzata perché avevo a disposizione ingredienti più semplici. Detto questo, non credo che Chef Cannavacciuolo abbia favorito Vincenzo, mi rimetto senza obiezioni al pensiero dei giudici, però sono dispiaciuta per l’eliminazione. Purtroppo troppe volte sono stata preda dell’ansia». Il commento di Gianna Meccariello è schietto e circostanziato, il rammarico per l’uscita dal talent show targato Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì su Sky Uno non intacca la sua fiducia nei confronti della giuria. «Tra i tre chef, il mio preferito è Giorgio Locatelli, mi ha sempre incoraggiata», aggiunge.

Poi c’è Fabio Scotto di Vetta. Avvocato dall’occhio ceruleo che provoca sdilinquimento verso le spettatrici del programma, nutre verso la moglie (presente durante quest’intervista) un sentimento da feuilleton: «Il ricordo più bello dell’esperienza a Masterchef è il suo sorriso quando sono stato ammesso alla MasterClass», spiega, con voce che necessita solo di un contorno di violini per essere puntellata a dovere. Dopo aver fatto parlare il cuore, tocca alla testa e alla pancia: «Uscire per un piatto di linguine al pesto è destabilizzante. Forse il gusto dei giudici ha sposato maggiormente la ricetta di Maria Teresa, ci sta, in una gara si vince e si perde».

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Gabriele Gambini

(nella foto Gianna e Fabio)