Ascolti Tv 26 gennaio tutti i dati: Napoli-Juve 2,7 milioni (10,6%), Che tempo che fa 2,6 (10,2%), Al posto tuo 2,5 (9,9%), Live 2,4 (13,1%). In sovrapp. avanti D’Urso. Vespa di un punto su SuperMentana

Su Sky Napoli-Juve 2,747milioni e 10,6%, su Rai2 Che tempo che fa 2,6 milioni e 10,2%. Su Rai1 Al posto tuo 2,525 milioni e 9,9%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,443 milioni e 13,1%. Su Italia1 I Fantastici 4 a 1,6 mln e 6,5%. Su Rai3 Amore criminale 1,3 mln e 5,1%. Su La7 Non è L’Arena 1,3 mln e 5%. Su Rete4 Memoria dei campi 790mila e 3%.

Ascolti, dinamiche: avanti Live fino alle 23.20, poi in testa Vespa con Mentana vicino e quindi la Maratona de La7 dopo le 24

Contesto: una commedia, D’Urso, Fazio, Giletti, Pivetti, Del Debbio e la giornata della memoria, Napoli-Juve sulla pay

Serata spaccata in due domenica 26 gennaio, con il calcio sulla pay a disturbare la programmazione generalista nella prima parte e dalle 23.00 circa in poi i programmi ‘elettorali’ di Rai1, Rete4 e La7 a raccontare l’esito del voto in Emilia Romagna e Calabria. Su tutto, inoltre, incombevano le notizie sul coronavirus cinese e, come una bomba, quella della morte di Kobe Bryant per un incidente in California. La Serie A proponeva un match di impatto molto alto, Napoli-Juventus (ieri a 2,596 milioni e 10,1% su Sky, a 2,7 milioni e 10,6% al netto dell’intervallo), mentre in prime time era questa l’offerta delle ammiraglie: su Rai1 c’era la pellicola Al Posto tuo ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Mario Favoloso, Vittorio Cecchi Gori e Paola Barale). Le altre? Su Rai2 c’erano Roberto Burioni, Liliana Segre e Roberto Saviano a Che tempo che fa, su Rai3 Amore Criminale, su Rete4 per il giorno della memoria Paolo De Debbio presentava terribili documenti sull’olocausto, mentre su La7 a Non è l’Arena c’erano Pamela Prati e Skioffi. In griglia, inoltre, un film: su Italia1 c’era l’action fantasy I Fantastici Quattro. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: dopo Napoli-Juve, Che tempo che fa, Al Posto tuo, Live nella graduatoria. D’Urso avanti in sovrapposizione fino alle 23.20

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati Roberto Burioni, Liliana Segre, Roberto Saviano, Aldo, Giovanni e Giacomo, Riccardo Scamarcio, Enrico Brignano, ha conquistato 2,601 milioni di spettatori e il 10,24% con la prima parte dalle 21.06 alle 23.00; poi avendo al Tavolo fino alle 23.41 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ha ottenuto 1,589 milioni e 8,15%. Per La domenica sportiva 808mila spettatori e 6,76%. L’altra Ds a 189mila e 3,16%.

Su Rai Uno il film Al Posto tuo, con Luca Argentero, Serena Rossi, Fioretta Mari, Stefano Fresi, Ambra Angiolini nel cast, ha conseguito 2,525 milioni di spettatori e 9,85%. Quindi per Porta a Porta-Speciale Elezioni Regionali, con Bruno Vespa che ha cominciato alle 23.00 a offrire le prime stime sull’esito delle sfide in Calabria ed Emilia Romagna, 1,784 milioni e 13,95% fino alle 25.59.

Su Canale 5 per il nuovo passaggio del 2020 di Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti tante presenze sorprendenti (Luigi Mario Favoloso, Salvo Veneziano, Vittorio Cecchi Gori, Paola Barale, Ivan Gonzalez e Paola Caruso, Gerardina Trovato, Simone Coccia con finale hot con le colf senza veli), 2,443 milioni e 13,1% dalle 21.19 alle 25.20; dopo la presentazione a 2,2 milioni e 8,4%; quindi per Tg5 Notte 469mila e 9,41%.

Su Italia 1 per il film I Fantastici Quattro, con Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan, Jamie Bell, 1,626 milioni di spettatori e 6,5%; Quindi per Pressing Serie A, 967mila spettatori e 5% di share e 603mila e 4,66%.

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne uccise, ha ottenuto 1,292 milioni spettatori e il 5,12% dopo la presentazione a 748mila e 2,85%. E poi Sopravvissute a 946mila e 4,58%. Per Tg3 Mondo 488mila e 2,93%.

Giletti funziona come aperitivo di Mentana: che fa il botto.

Su La7 per la seconda puntata del 2020 di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e tema le ‘Donne nella Rete’ ma anche Sanremo e le ‘Canzoni sotto accusa’, con tra gli ospiti e gli intervistati Nunzia De Girolamo, Roberta Bruzzone, Stefano Zecchi, Pamela Prati, Skioffi, Michelangelo Tommaso, Lina Caputo, Maria Grazia Bortolussi, Stefania Andreoli, Red Ronnie, Paolo Giordano, 1,283 milioni di spettatori e 5,01% dalle 20.37 alle 22.54. Quindi per Maratona Mentana-Speciale TgLa7 327mila e 5,16%.

Su Rete 4 per Memoria dei campi, con Paolo Del Debbio a introdurre un docufilm di Alfred Hitchcock del 1945 sull’Olocausto, ha totalizzato 790mila spettatori e 3% di share dalle 21.18 alle 22.33. Quindi per Stasera Italia Speciale, con Veronica Gentili alla conduzione e l’analisi del voto regionale al centro del dibattito, 1,557milioni di spettatori e 12,9% di share dalle 22.58 alle 25.59.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna su Bonolis

Su Rai 1 per L’Eredità 3,6 milioni e 18% e 5,068 milioni e 22,53%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,752 milioni e 14,1%, per Avanti un altro! 3,545 milioni e 16,02%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,125 milioni e 10,2%; per il Tgr 2,640 milioni e 11,47%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 936mila e 3,86%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,245 milioni e 5,83% e Che tempo farà 1,174 milioni e 4,91%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 6 punti

Per il Tg1 5,6 milioni di spettatori ed il 22,99%; per il Tg5 4,264 milioni di spettatori ed il 17,35%, per il Tg La7 1,139 milioni di spettatori ed il 4,64%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti 6 punti

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 4,9 milioni e 18,93% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,333 milioni e 12,84% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,127 milioni e 8,27%. Su Rai3 per Blob 859mila spettatori e 3,52% e per Che ci faccio qui 963mila spettatori e 3,76%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,1 milioni e 4,3%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Napoli-Juve, ieri su Sky)