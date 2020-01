Ascolti tv 25 gennaio: Maria De Filippi domina, Dazn al 2% con Torino-Atalanta

C’è in prima serata Maria De Filippi e tutto il resto viene derubricato ad avversario da trangugiare con numeri sostanziosi, se l’Auditel fosse un campo di battaglia in cui le ammiraglie si confrontano (come effettivamente è). C’è posta per te su Canale 5 totalizza il 30,3% di share con 5.765.641 spettatori e si aggiudica in scioltezza la serata di sabato 25 gennaio.

Secondo gradino del podio per Rai1 con Meraviglie – La penisola dei tesori: 17,24% e 3.676.299 spettatori. I numeri restanti sono più esigui. Rai2 totalizza il 5,5% con FBI (1.287.461 spettatori), Italia 1 con Bigfoot Junior segue al 5,1% e 1.173.182 spettatori, Remember su Rai3 viaggia al 4,5%, su Rete4 Il viaggio di Fanny al 3,37%, su La7 Suspect – Presunto colpevole al 2,37%.