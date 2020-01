Intrecci sentimentali e medical drama: su Rai2 torna The Good Doctor

Tornano su Rai2 le storie di The Good Doctor, la serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), il giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant.

Dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, la terza stagione di The Good Doctor in prima serata, in prima visione assoluta su Rai2.

A partire da venerdì 14 febbraio in prima serata e in prima visione assoluta, tornano su Rai2 le storie di The Good Doctor, la serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), il giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant.

Le nuove puntate

Nelle nuove puntate continueranno i suoi sforzi per farsi apprezzare dai suoi colleghi dell’unità chirurgica dell’ospedale di St. Bonaventure, per dimostrare la sua capacità di salvare vite e di fare diagnosi tempestive e precise, ma potrebbe arrivare la risposta alla domanda che tutti i telespettatori si fanno: Shaun Murphy troverà l’amore? La seconda stagione era terminata con Shaun impegnato a chiedere un appuntamento alla dottoressa Carly Lever (Jasika Nicole), sorprendendo molti dei suoi fan che lo immaginavano al fianco della coinquilina Lea Dilallo.

Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, The Good Doctor è una serie statunitense creata da David Shore e della star di Lost e Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim.

(nella foto The Good Doctor)