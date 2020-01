Stasera in Tv: cosa vedere sabato 25 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 25 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Meraviglie – La penisola dei tesori, l’ultima puntata del viaggio in Italia di Alberto Angela presenta un andamento speciale. Partiremo infatti da un luogo privilegiato: il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. La nostra sarà una scoperta non tanto di questo magnifico palazzo ma di ciò che rappresenta, e cioè del nostro patrimonio, delle tante ricchezze naturali e artistiche sparse in tutta Italia. E’ come se fossimo qui, nella casa degli italiani, a fare l’inventario dei beni di famiglia. Dal Palazzo Alberto Angela si sposterà per mostrare le meraviglie italiane. Dopo uno sguardo alle incisioni della Val Camonica, il primo sito del nostro paese tutelato dall’Unesco, andremo a Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna e palazzo Doria. Il testimone sarà un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri. Ci sposteremo al sud, in Sicilia, tra i paesaggi lunari dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo, un’alternanza di fuoco e di neve. Vedremo come l’attività vulcanica ha modificato profondamente la montagna e tutto il territorio circostante. Dallo spazio l’astronauta Luca Parmitano ci farà partecipi delle emozioni provate sorvolando il vulcano. Lo scrittore Alessandro D’Avenia ripercorrerà i suoi ricordi adolescenziali e ci racconterà i miti legati all’Etna. Tra le distese laviche vedremo anche i movimenti coreografici della Compagnia Zappalà Danza. E infine l’ultima tappa ci porta in Toscana. Partiremo dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per andare sorvolare Val d’Orcia, dove tra strade sinuose coronate da cipressi, roccaforti ed acque termali visiteremo uno dei paesaggi più dolci e rasserenanti d’Italia. Oliviero Toscani ce ne esalterà la bellezza, mentre Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.

Rai 2 – F.B.I., la senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla caccia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira…

Rai 3 – Remember, il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti.

Rai Movie – Una notte al museo 3, al Museo di Storia Naturale di New York il potere magico della tavola di Ahkmenrah comincia a svanire. Il guardiano Larry deve salvare i suoi amici, vola alla volta del British Museum di Londra e cerca di ripristinare il dispositivo.

MEDIASET

Rete 4 – Il viaggio di Fanny, commovente film vincitore del Giffoni 2016 basato su una storia vera. 1943: il viaggio di una ragazzina ebrea verso la salvezza.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – BigFoot Junior, spassoso film d’animazione che segue le orme di Adam, un ragazzino che lascia la città per avventurarsi nella foresta, dove si nasconde il leggendario Bigfoot.

Premium Cinema – King Arthur, è guerra tra uomini e maghi. Mordred, un grandissimo mago e i suoi eserciti si scagliano contro Camelot con l’assalto finale al castello di Uther Pendragon. Ma nemmeno un nemico tanto spaventoso può alla fine nulla contro il potere di Excalibur. Solo il “prescelto” potrà estrarre la spada dalla roccia e l’unico a salvarsi è proprio il figlio di Uther, allontanatosi in una barca e trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove verrà trovato e cresciuto in un bordello da prostitute, che gli daranno il nome di Artù…

Iris – Paura, thriller tratto dal best-seller di S.Turow. H. Ford indaga sull’omicidio di una sua collega e amante, G. Scacchi, ma ben presto diventerà lui l’accusato….

ALTRE EMITTENTI

La7 – Suspect, un barbone sordomuto, reduce dal Vietnam, è accusato dell’omicidio della segretaria di un giudice. La giovane avvocatessa che difende il poveretto comincia a scavare e trova tanto marciume

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa citta’ o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – Clandestino Spagna, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali attive in Spagna.

Sky Cinema 1 – Mamma o papà?, Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco di tempo…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

(Nella foto Maria De Filippi)