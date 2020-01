Albano e Romina, a Sanremo ospiti la prima sera con la figlia Romina Junior. Al posto di Salmo

Albano e Romina canteranno un brano inedito firmato da Cristiano Malgioglio. Con loro anche la figlia Romina Junior

Inossidabili, almeno dal punto di vista professionale. Albano e Romina, 25 anni dopo, e con la figlia che all’epoca era solo allo stato embrionale, tornano sul palco dell’Ariston, con un brano inedito firmato da Cristiano Malgioglio. Ma stavolta non saranno in gara, la loro sarà una partecipazione in qualità di super ospiti. Come Madonna o Lady Gaga, che però costavano troppissimo. Meglio rivolgersi allora alla Nostalgia canaglia e resuscitare per l’ennesima volta una coppia che coppia non è, ma musicalmente lo è. E stavolta il papà e la mamma porteranno con loro Romina Jr, che 25 anni fa era anche lei sul palco dell’Ariston, ma nessuno ancora lo sapeva.

Sarà un momento epico. Di quelli che Albano guarda Romina, Romina guarda Romina Jr, Romina Jr. guarda il gobbo. E Sanremo tornerà a beatificarsi della sua stessa santità, sbriciolando in un solo attimo Junior Cally e i rapper cattivi, i Lauro e le Lamborghini, giovani che non sanno nemmeno se Albano è un nome comune di persona o di cosa, artisti che hanno visto il collega Salmo sfilarsi dal Festival perché non se la sentiva. Così uscito un Salmo è entrato un Albano, che avendo una famiglia numerosa, ne ha portato una parte sul palco, perché in Italia la famiglia è tutto. Anche quando è allargata.

Tiziana Leone

(nella foto Albano e Romina)