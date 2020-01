Ascolti tv 23 gennaio digital e pay: Masterchef cresce. Iris leader col western

Cinema pay: su SkyCinemaUno Holmes & Watson ha conseguito 72mila spettatori e lo 0,3%.

Sulla pay il talent guadagna. Allo 0,3% la Premier League

Non c’era la Coppa Italia sulla Rai a distrarre il target Sky giovedì 23 gennaio. C’era, in realtà, solo Wolverhampton-Liverpool di Premier League che sulla pay ha conseguito 89mila spettatori e lo 0,3%. Così è stata più facile la crescita per la nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda dalle 21.15 su SkyUno. Sono rimasti in 12 al talent culinario; la gara che ieri ha eliminato Gianna e Fabio ha riscosso 883 mila spettatori con il 3,8% di share, battendo oltretutto per ascolti il film in tema food di Rai3, Chef-La ricetta perfetta.

In particolare, su Sky Uno Masterchef ha avuto 936mila spettatori con il 3,6% nel primo episodio e 833mila spettatori con il 4% nel secondo; l’ascolto cumulato, inclusi i passaggi su Sky Uno+1 e on demand, è stato di 1,033 milioni di spettatori. Inoltre su SkyCinemaUno Holmes & Watson ha conseguito 72mila spettatori e lo 0,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Iris batte Rai4 e Nove

Su Iris Corda Tesa ha conseguito 395mila spettatori con l’1,7%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 338mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Bombe su Auschiwitz ha raccolto 333mila spettatori con l’1,3%. Su 20 USS Indianapolis ha attratto 331mila spettatori con l’1,4%. Su La5 Save the last dance ha conquistato 304mila spettatori con l’1,3%. Su Tv8 Hitch lui si che capisce le donne ha riscosso 303mila spettatori con l’1,3%. Su Rai Movie Il caso Freddy Heineken ha totalizzato 250mila spettatori con l’1%. Su Cine34 Johnny Stecchino ha conquistato 212mila spettatori con lo 0,9%. Sul Real Time Rivelo ha totalizzato 185mila spettatori con lo 0,7%. Su Rai Premium Dolci e delitti ha ottenuto 182mila spettatori con lo 0,7%. Su Top Crime Il commissario Claudius Zorn ha convinto 122mila spettatori con lo 0,5%. Su La7d Grey’s Anatomy a 107mila e 0,4%.

In access Papi vince

Su Tv8 Guess my age a 659mila e 2,5%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 326mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 540mila e 2,4%. Su Nove Sono le venti a 196mila e 0,8%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 147mila spettatori con l’1,1%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 249mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)