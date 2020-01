Ascolti Tv 23 gennaio tutti i dati: Don Matteo 6,1 milioni, Che bella giornata 2,6, Justice League 1,5, Del Debbio 1,2, Formigli 1,1. MCF al 3,8%

Ascolti tv, dinamiche: picco di Amadeus da 7,2 milioni, poi domina Don Matteo che chiude al 31,3%. In seconda serata in vetta Vespa davanti a Del Debbio

Il contesto: Terence Hill, Checco Zalone e altri tre film, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Masterchef.

Griglia più leggera, rispetto a sette giorni prima, giovedì 23 gennaio. Don Matteo presidiava Rai1 ed era alle prese con Checco Zalone in stra-replica su Canale 5 (Che bella giornata). C’era la pellicola drammatica American Assassin su Rai2 e si confrontava con quella action fantasy in prima tv su Italia1 (Justice League), mentre su Rai3 era indirizzata ad un pubblico più largo la pellicola Chef-La ricetta perfetta. Su La7 Corrado Formigli (Matteo Renzi in apertura a Piazzapulita) si sfidava con Paolo Del Debbio (che intervistava Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4). Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 883mila spettatori e il 3,8%, in crescita di tre decimali con la puntata che ha eliminato Gianna e Fabio).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo straccia Zalone in replica, poi ci sono il film in prima tv di Italia1, Dritto e Rovescio, Piazzapulita

Su Rai Uno la nuova puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nel cast, e Simone Montedoro guest star, ha riscosso 6,162 milioni di spettatori ed il 26,8% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione e Manlio Di Stefano tra gli ospiti, ha conseguito 1,161 milioni di spettatori e 12,62% di share.

Su Canale 5 la pellicola Che bella Giornata, diretta da Gennaro Nunziante e con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Ivano Marescotti, Tullio Solenghi, ha ottenuto 2,605 milioni e l’11,53%. Quindi per 40 anni vergine 660mila e 9%. Quindi per Tg5 Notte 302mila e 9,1%.

Su Italia1 per la pellicola fantasy action in prima tv Justice League, con Ben Affleck e Gal Gadot protagonisti, 1,5 milioni di spettatori e 6,6% di share. Quindi per Hellboy II 410mila e 6,32%.

Del Debbio e Salvini davanti a Formigli e Renzi. Poi Piazzapulita avanti con Maroni e fino alla fine di Don Matteo e Zalone

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini, Giuseppe Cruciani, Laura Ravetto, Chiara Geloni, Elisabetta Gualmini, Iva Zanicchi, Gianfranco Vissani, Rosario Trefiletti, Giovanni Donzelli, Gianfranco Librandi e Sara Manfuso, 1,232 milioni di spettatori e 6,7% di share dalle 21.29 alle 24.50. Quindi per Confessione Reporter Speciale Craxi 167mila e 4,1%.

Su La7 per la terza puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Matteo Renzi, Bobo Maroni, Carlo Cottarelli, Maurizio Belpietro, Antonio Padellaro, Mimmo Parisi, Stefano Bonaccini, Giampiero Mughini, Domenico De Masi, Luigi Marattin, Sara Giudice, Valentina Petrini, 1,147 milioni di spettatori e 6,3% di share tra e le 21.19 e le 24.56.

Su Rai2 per il film American Assassin, con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, 1,126 milioni e 4,7%. Per il film Stracult 254mila e 2,12%.

Su Rai Tre per il film Chef-La ricetta perfetta, con Jon Favreau, Sofía Vergara, Scarlett Johansson, 773mila spettatori e 3,2%. Per Non ho l’età 442mila e 2,55% e 500mila e 4,04%. Quindi per Linea Notte 319mila e 4%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,594 milioni di spettatori e il 21,25%, L’Eredità ha riscosso 5,557 milioni di spettatori ed il 26,74%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,856 milioni di spettatori (17,34%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,128 milioni di spettatori ed il 20,42%. Su Rai3 Tg3 a 2,132 milioni e 11,3%; TgR 2,492 milioni e 11,49%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 991mila e 4,3%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti 3 punti e mezzo circa

Per il Tg1 5,586 milioni di spettatori ed il 23,31%. Su Canale 5 per il Tg5 4,8 milioni e 19,9% di share. Su La7 TGLa7 1,362 milioni di spettatori e 5,64%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus stacca Striscia, Palombelli più vicina alla Gruber

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 5,662 milioni di spettatori con il 21,61%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,758 milioni di spettatori con uno share del 18,11%. Su Rai Due per il Tg2 1,641 milioni e 6,43%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e Antonio Caprarica e Fulco Ruffo di Calabria ospiti, 1,034 milioni e 3,93% di share. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,2 milioni e 4,9%, per Un posto al sole 1,7 milioni e 6,53%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Lucia Borgonzoni, Tommaso Labate, Daniele Capezzone ha ottenuto 1,5 milioni e 6% e 1,4 milioni e 5,3%. Su La7 per Otto e mezzo, con Alfonso Bonafede, Annalisa Cuzzocrea e Stefano Zurlo ospiti di Lilli Gruber, 1,788 milioni e 6,9%.

Emanuele Bruno

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)