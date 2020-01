Oggi in edicola: Sky e Nbc insieme per un canale all news globale

Sky, un canale all news con Nbc

Arriva un canale all news internazionale che unirà le forze di Nbc e Sky, le due società media della galassia Comcast. Si tratta dell’ingresso nello spazio che per anni è stato della Cnn, dalla guerra del Golfo in poi, e che oggi è occupato principalmente anche da Bbc World e da Al Jazeera per il mondo arabo.

Nbc Sky World News, così si chiamerà il canale, secondo quanto fatto sapere al Financial Times dai responsabili potrà contare su una forza lavoro di 3.000 dipendenti dei due gruppi a cui si aggiungeranno 100/200 giornalisti dedicati. Saranno inoltre aperti dieci nuovi uffici di corrispondenza, mentre il quartier generale sarà nella parte ovest di Londra, a Osterley, dove stanno sorgendo i nuovi Sky Studios.

Cosa farà Sky News

Sky News, comunque, avrà una certa discrezionalità nel prestare le proprie forze all’operazione, in virtù delle condizioni di indipendenza poste dal regolatori per l’ok all’acquisizione. Il canale si vedrà soprattutto online, sul servizio in streaming Peacock, e nelle piattaforme tv veicolate dal gruppo americano, mentre per arrivare a una distribuzione veramente internazionale si dovranno concludere accordi con terzi il cui rischio è che siano onerosi per Comcast anziché fonte di guadagni come accade per Cnn e Bbc.

Ieri però è stato soprattutto il giorno dei conti di Comcast, unica fonte ormai per avere i numeri di Sky da quando è stata acquisita a ottobre del 2018. Ebbene gli abbonati della società media europea sono arrivati a 24 milioni, un

progresso di 394 mila utenti nell’intero 2019. Il gruppo guidato da Brian L. Hoberts non dà lo spaccato per i singoli Paesi, ma in Italia gli abbonati dovrebbero essere intorno ai 5 milioni. In ogni caso per il gruppo media europeo si è trattato di un anno tutto sommato positivo, con ricavi a 19,2 miliardi di dollari (17,4 mld di euro), in calo del 3% nominale, ma in aumento dell’1,7% a tasso di crescita costante, e un margine operativo lordo in aumento del 7% (+12,2% sempre eliminando l’effetto del cambio) a 3,1 miliardi di dollari (2,8 mld di euro).

(Nell’immagine il logo del Sky)