Oggi in edicola: Netflix aprirà un ufficio a Roma

Netflix sbarca in Italia e mette radici a Roma

Il Messaggero, pagina 26, di Laura Larcan.

Altro che nostalgia della Hollywood sul Tevere, Roma sembra sempre più destinata a ricucirsi su misura un ruolo di “capitale” del cinema e dell’audiovisivo. Ne è la prova l’ultima mossa messa a segno da Netflix, il colosso digitale americano che sceglie Roma come sede ufficiale in Italia. Fino a oggi, il team italiano aveva come base operativa Amsterdam, ora sarà la Città Eterna ad accogliere gli uffici strategici della piattaforma.

L’operazione di “nuova residenza” capitolina si concluderà entro dodici mesi al massimo. Chissà che non arrivi a Roma insieme al nuovo Spelacchio (l’albero di Natale di piazza Venezia che Netflix ha sponsorizzato negli ultimi due anni, trasformandolo in una impresa da “star”).

La ricerca

Quanto alla location degli uffici, la ricerca è in corso proprio questi giorni. Che non siano il lungomare di Ostia di Suburra o il quartiere Parioli evocato da Baby (giusto per citare due serie televisive di punta ambientate a Roma)? In realtà, per la nuova struttura logistica si cerca un edificio in una zona che sia strettamente collegata con il centro della città. Che sia di rappresentanza, ma anche funzionale. Qui opereranno all’inizio fino a trenta persone, dal marketing alle relazioni pubbliche, alla produzione. Fra stato lo stesso Reed Hastings, il fondatore, ad annunciare lo scorso ottobre che Netflix avrebbe aperto un ufficio in Italia. Ora arriva la conferma ufficiale.

Inversione di tendenza

Una strategia, quella di Nettflix, che segna un’inversione di tendenza rispetto allo scenario che sembrava irreversibile, negli ultimi tre anni, di esodo dalla Capitale di altri marchi legati alla Tv e al digitale. Come Sky, tanto per fare un nome.

(Nell’immagine il logo del Netflix)