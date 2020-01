Oggi in edicola: il Pd batte pugni e vuole il Tg1

La nostra rassegna stampa della mattina, con gli estratti degli articoli più interessanti: continua il braccio di ferro politico in Rai per le direzioni dei telegiornali.

Il Pd vuole il riequilibrio delle direzioni dei Tg Rai

Italia Oggi, pagina 17, di Marco Antonellis.

La tempesta politica (e non) scatenata sul Festival di Sanremo dal testo della canzone di Junior Cally non contribuisce certo a rasserenare gli animi dei partiti anzi peggiorano, se possibile, la situazione. I partiti politici, infatti, non sono intenzionati a mollare la presa delle possibili nomine nei Tg, soprattutto dalle parti del Nazareno dove, come anticipato proprio da queste pagine la scorsa settimana, il Partito democratico non è affatto intenzionato (ora che nei sondaggi è il primo partito di Governo), a rinunciare a un riequilibrio totale dell’informazione nei Tg: «Finora non ci hanno voluto dare ascolto e adesso noi non faremo passi indietro fino a quando non otterremo ciò che abbiamo chiesto», spiegano i vertici Dem.

E anche Salini, l’amministratore delegato della Rai, in questi giorni si va via via convincendo che c’è bisogno di un riequilibrio interno alle direzioni dei Tg. Lo schema sul quale si sta lavorando a viale Mazzini prevede lo spostamento di Giuseppina Paterniti dal Tg3 al Tg1 (l’attuale direttore Carboni andrebbe a dirigere Rainews mentre Antonio Di Bella verrebbe spostato alla superdirezione Approfondimenti), la conferma di Sangiuliano al Tg2 e l’arrivo di Mario Orfeo al Tg3, sul quale però, al momento, non è ancora caduto il veto dei pentastellati.

(Nell’immagine il logo del Tg1)