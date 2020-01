Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 23 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 23 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, in occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

Rai 2 – American Assassin, Mitch Rapp è uno studente universitario ed un promettente atleta. Quando la fidanzata muore a causa di un attacco terroristico, sconvolto, decide di iniziare un duro allenamento per potersi poi vendicare.

Rai 3 – Chef – La ricetta perfetta, Los Angeles, terzo millennio. Uno chef molla il ristorante stellato e si dedica allo street-food per riconquistare famiglia e creatività. Ci riuscirà?

Rai Movie – Il caso Freddy Heineken, Nel 1983 ad Amsterdam, quattro amici organizzano il rapimento di Freddy Heineken, proprietario dell’omonima industria della birra e uno degli uomini più ricchi del mondo. Tratto da una storia vera che vanta il riscatto più alto mai chiesto per un rapimento.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Che bella giornata, Checco Zalone, con la sua consueta vis comica, veste i panni di un maldestro addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Ma rischiera’ di farlo esplodere.

Italia 1 – Justice League, Dall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanita’ da un’antica minaccia.

Iris – Corda tesa, Clint Eastwood nei panni del poliziotto, incaricato di indagare su alcuni efferati delitti commessi nel mondo della prostituzione a New Orleans.

Premium Cinema – The Italian Job, John Bridger è il capo di una banda di rapinatori professionisti, di cui fanno parte Charlie, braccio destro e stratega del gruppo; Steve, violento e senza scrupoli; Lyle, hacker e genio del computer; Rob, imbattibile alla guida; e Left-Ear, chimico ed esperto di esplosivi. Il gruppo riesce a mettere a segno una rapina epica: rubare 35 milioni in lingotti d’oro da un palazzo di Venezia, senza farsi beccare dalla polizia. Adesso, i ladri sono pronti a spartirsi il bottino, ma qualcosa non va secondo i piani…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Hitch – Lui sì che capisce le donne, Alex Hitchens, meglio conosciuto come “Hitch” è il Cupido di New York. L’unico e irripetibile. Gli uomini si rivolgono a lui per conquistare le loro anime gemelle. Lui li assiste per i primi tre appuntamenti. Come vestirsi, come comportarsi, cosa dire, cosa fare. Successo assicurato. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che a lui si rivolga Albert, imbranato contabile alle prese con un’infatuazione per una donna irraggiungibile (interpretata da Amber Valletta). Una vera sfida per “Cupido” che ci si butta a capofitto. Peccato che, come spesso accade, la magia non sempre funzioni con il mago. Ed ecco che Hitch finisce per perdere letteralmente la testa per la bella giornalista Sara (Eva Mendes), il cui unico scopo è screditarlo con una articolo al vetriolo.

Nove – Bombe su Auschwitz, la commovente vicenda dei due prigionieri ebrei Rudolf Vrba e Alfred Wetzler che, nell’aprile del 1944, riuscirono miracolosamente a fuggire dal campo di concentramento di Auschwitz. Grazie alle loro testimonianze, per la prima volta vennero rivelati gli indicibili crimini dell’Olocausto. Tra interviste, ricostruzioni e materiale d’archivio, il documentario racconta il piano messo in atto dai due fuggitivi e si interroga su una delle questioni morali più delicate della Storia, che obbligò gli Alleati a considerare un’opzione estrema: bombardare Auschwitz.

Sky Cinema 1 – Holmes & Watson, Ispiratosi ai celebri dodici racconti del 1892 di Arthur Conan Doyle, il regista e sceneggiatore Etan Cohen, trasforma le avventure di Sherlock Holmes e John Watson in una chiave inaspettatamente comica. I due protagonisti di Baker Street dovranno lavorare per conto della Regina Victoria, ma sulla loro strada troveranno un noto nemico che gli renderà il compito sempre più difficile: il malvagio professor James Moriarty che, appena uscito dalla prigione e’ proprio intenzionato ad assassinare la regina.

Fox – Mayans M.C., spin-off di ‘Sons of Anarchy’, con le storie di un club di motociclisti che si muove tra violenza e lotte di potere. Il Mayans Motorcycle Club scopre una talpa nel suo interno.

(Nella foto Checco Zalone)