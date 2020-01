Ascolti tv analisi 21 gennaio: Ruffini leader col bagno di cultura. A Berlinguer non basta Salvini

In access la Coppa Italia al 22,7%, poi nell’intervallo del match Striscia la Notizia al 22.54%. Il secondo tempo di Napoli-Lazio fa il picco da 6,472 milioni di spettatori alle 22.35 e chiude al 26,8% di share alle 22.41. Subito dopo il fischio finale rimane avanti New Amsterdam fino alle 23.25, poi La pupa ed il secchione e viceversa incamera lo zapping proveniente dal film di Rai2 e raggiunge Canale 5.

Ascolti nottata: Ruffini passa in testa chiaramente da mezzanotte in poi e sfiora nel finale il 18,4%, con il bagno di cultura che elimina Martina Di Maria e Lorenzo De Lauretis.

Coppa, avvio sprint con Insigne e Immobile

Hanno fatto un bel salto in avanti, tra gli ottavi ed i quarti di finale, gli ascolti della Coppa Italia. Il primo match della nuova fase del torneo, Napoli-Lazio, in onda ieri 21 gennaio, vinto dalla squadra di Rino Gattuso su quella di Simone Inzaghi per uno a zero grazie al gol iniziale di Lorenzo Insigne e anche al rigore sbagliato da Ciro Immobile, ha ottenuto 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share, distanziando sideralmente i competitor più diretti. Staccatissima è arrivata Canale 5, con il telefilm New Amsterdam2 che ha comunque tenuto botta conquistando 2,3 milioni di spettatori e l’11,8% di share. Più sofferente per il calcio è stato il programma sorpresa di questo avvio 2020 per Italia 1.

Calo per Ruffini

La pupa ed il secchione e viceversa, che aveva ottenuto all’esordio 2,564 milioni di spettatori con il 13,1%, e alla seconda puntata con una partita di Coppa Italia degli ottavi come competiror 2,178 milioni di spettatori con l’11%, ieri è atterrato a 1,8 milioni di spettatori ed il 9,3%. La trasmissione affidata a Paolo Ruffini e Francesca Cipriani è diventato leader in tarda seconda serata.

Una buona prestazione difensiva ha fatto Rai2: il film Il fidanzato di mia sorella, con Jessica Alba, Pierce Brosnan e Salma Hayek, ha conseguito 1,716 milioni di spettatori e il 6,9%, superando i programmi giornalistici. Con le dimissioni di Luigi Di Maio dai vertici del movimento Cinquestelle come notizia sullo sfondo e scalette agguerrite e cariche di ospiti (specie su Rai3 e La7), la sfida si è conclusa con una vittoria parziale (ascolti e non share) e di misura di Giovanni Floris su Bianca Berlinguer, con Mario Giordano che ha corso un po’ più staccato.

Nella sfida politica

Su La7 DiMartedì, schierando tra gli ospiti Marco Travaglio, Pietro Senaldi, Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Maurizio Landini, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Carlo Calenda, Elena Donazzan, Michele Emiliano, Alessandro Sallusti, Paola Tommasi, Dario Antiseri, Enrico Zanetti, Michel Martone, Raffaello Lupi, Marco Damilano, Annaclaudia Petrillo, Francesca Penotti, Edoardo Caroli, Massimiliano Perna, Alessandra Moretti, Andrea Catizone, Paola Tommasi, Francesca Donato, Giuliano Pisapia, Fabio Martini, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile a Floris, ha conquistato 1,4 milioni di spettatori e il 6,3% dalle 21.20 alle 23.54.

Su Rai Tre #Cartabianca, con Matteo Salvini e Mauro Corona e poi Pierluigi Bersani, Lorenzo Donnoli, Marianna Aprile, Maurizio Belpietro, Annalisa Chirico, Luce Telese, Carlo Sibilia, è arrivato a 1,389 milioni di spettatori e il 6,5% dalle 21.32 alle 24.00.

Su Rete 4, aprendo sui due papi e il Vaticano, attizzando Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, Fuori dal coro ha conseguito 1,001 milioni di spettatori e 5,1% di share dalle 21.32 fino alle 24.28.

Il grafico racconta che…

In access la Coppa Italia su Rai1 ha viaggiato fino a quota 22,7% nel primo tempo, poi nell’intervallo della partita ha corso in testa Canale 5 con l’edizione prolungata di Striscia la Notizia, al 22,54% alle 21.38. Il secondo tempo di Napoli-Lazio ha fatto il picco da 6,472 milioni di spettatori alle 22.35 e ha chiuso i battenti al 26,8% di share alle 22.41. Subito dopo il fischio finale è rimasto avanti il telefilm New Amsterdam fino alle 23.25, poi però La pupa ed il secchione e viceversa ha incamerato lo zapping femminile proveniente dal film di Rai2 e ha raggiunto Canale 5. Ruffini è passato in testa da mezzanotte in poi e ha sfiorato nel finale il 18,4%, con il ‘bagno di cultura’ che ha eliminato Martina Di Maria e Lorenzo De Lauretis. Nella sfida dei talk, Giovanni Floris puntando molto su Marco Travaglio in avvio, e poi su Mattia Santori, è rimasto davanti a Bianca Berlinguer fino alle 22.20, nonostante il dispiegamento di Mauro Corona e Matteo Salvini sulla terza rete; ma poi Di Martedì è stato superato da #Cartabianca quando è terminata la partita su Rai1.

(Nella foto un momento di La pupa ed il secchione e viceversa)