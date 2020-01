Ascolti Tv 21 gennaio tutti i dati: Napoli-Lazio 5,6 milioni, New Amsterdam 2,3, La pupa e il secchione 1,8. Floris sprinta su Berlinguer

Un martedì diverso, con i quarti di Coppa Italia, quello del 21 gennaio. Su Rai1 c’era la partita Napoli-Lazio e si confrontava con il telefilm drammatico e ospedaliero in prima tv su Canale 5, Amsterdam2. La griglia prevedeva poi su Rai2 il film Il fidanzato di mia figlia, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Molto atteso alla verifica della terza puntata era su Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Napoli-Lazio, New Amsterdam, La Pupa ed il secchione, Il film di Rai2 in fila

Su Rai1 Napoli-Lazio di Coppa Italia, vinta dagli azzurri per uno a zero, ha conquistato 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share, con il primo tempo a 5,690 milioni ed il 20,91% ed il secondo tempo a 5,666 milioni ed il 22,18%. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 1,1 milioni di telespettatori e 7% e poi 561mila e 7,5%.

Su Canale 5 il telefilm drammatico in prima tv Amsterdam2, con Ryan Eggold protagonista, ha riscosso 2,303 milioni di spettatori e l’11,84% di share dalle 21.47 alle 24.22. Quindi per Station19 638mila spettatori e 9,51% di share e 380mila spettatori e 9,44%.

Su Italia 1 il format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, e Giampiero Mughini, Barbara Alberti e Giulia Salemi tra gli ospiti, e poi tante coppie ‘male’ assortite alla prova, dalle 21.35 alle 24.29 ha intrattenuto 1,808 milioni di spettatori con il 9,3% dopo la presentazione a 1,359 milioni e 4,94%. Quindi per IeneYeh è stato visto da 522mila spettatori (9,4%).

Su Rai2 per il film Il fidanzato di mia sorella, con Jessica Alba, Pierce Brosnan, Malcolm McDowell, Salma Hayek, 1,716 milioni e 6,9%. Per Il Molo Rosso 367mila e 3,62% di share.

Tra i talk giornalistici vince di poco DiMartedì, va bene però Berlinguer con Salvini, Bersani e incamerando zapping da Rai1 nel post Coppa Italia

Su La7 per la terza puntata del 2020 di DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Marco Travaglio, Pietro Senaldi, Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Maurizio Landini, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Carlo Calenda, Elena Donazzan, Michele Emiliano, Alessandro Sallusti, Paola Tommasi, Dario Antiseri, Enrico Zanetti, Michel Martone, Raffaello Lupi, Marco Damilano, Annaclaudia Petrillo, Francesca Penotti, Edoardo Caroli, Massimiliano Perna, Alessandra Moretti, Andrea Catizone, Paola Tommasi, Francesca Donato, Giuliano Pisapia, Fabio Martini, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,414 milioni di spettatori e 6,3% dalle 21.20 alle 23.54. Quindi per DiMartedì Più, 430mila e 4,82%. TgLa7Notte 171mila e 3%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, Matteo Salvini in apertura, Mauro Corona immancabile e in menù anche Pierluigi Bersani, Lorenzo Donnoli, Marianna Aprile, Maurizio Belpietro, Annalisa Chirico, Luce Telese, Carlo Sibilia, 1,389 milioni di spettatori e il 6,5% dalle 21.32 alle 24.00 dopo l’apertura a 1,048 milioni e 3,82%. Quindi per Linea Notte 426mila e 5,12% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, tra gli ospiti Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Rita Dalla Chiesa, Gianni Barbacetto, Natasha Farinelli, e tra i temi ‘i due Papi’, gli sprechi dell’Inps, Bettino Craxi e Megan Taylor,1,001 milioni di spettatori e 5,1% di share dalle 21.32 fino alle 24.28, dopo la presentazione a 815mila e 3% e con la coda a 361mila e 4,71%. Quindi per Al Lupo Al Lupo 119mila e 2,43%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte un Bonolis in crescita

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,640 milioni di spettatori e il 21,29%, L’Eredità ha riscosso 5,617 milioni di spettatori ed il 26,56%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,034 milioni di spettatori (18,15%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,342 milioni di spettatori ed il 21,04%. Su Rai3 Tg3 a 2,250 milioni e 11,66%; TgR 2,747 milioni e 12,5%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 918mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 5,7 milioni, Tg5 a 4,9

Per il Tg1 5,763 milioni di spettatori ed il 23,95%. Su Canale 5 per il Tg5 4,9 milioni e 20,1% di share. Su La7 TGLa7 1,3 milioni di spettatori e 5,36%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: la partita batte Striscia, va forte la Moreno con il virus cinese come focus

Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,175 milioni e 19,02% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,921 milioni e 7,36%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Giulio Maira e Giovanna Botteri, 1,392 milioni e 5,1% parlando dell’infezione virale proveniente dalla Cina; su Rai3 per Nuovi eroi 1,2 milioni e 4,8%, per Un posto al sole 1,766 milioni e 6,6%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Mariagiovanna Maglie, Antonio Caprarica, Mario Giordano, Federico Rampini, Maurizio Martina e Stefano Zurlo tra gli ospiti, 1,453 milioni spettatori e 5,61% di share e 1,298 milioni e 4,75%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Nicola Molteni, Gianrico Carofiglio e Beppe Severgnini tra gli ospiti, 1,735 milioni e 6,46%.

