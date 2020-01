Da Locke&Key a ZeroZeroZero: un febbraio di grandi serie tv

Da Netflix a Sky, non scordando Amazon Prime Video: una carrellata di titoli in rampa di lancio dal mese di febbraio intorno ai quali c'è molta attesa da parte del pubblico.

Narcos: Mexico 2 sarà disponibile dal 13 febbraio. Diego Luna sarà ancora protagonista con il ruolo di Miguel Angel Felix Gallardo, a capo del gruppo di narcotrafficanti di Guadalajara. Presente nel cast Scoot McNairy nel ruolo di Walt Bresling, agente della DEA dai modi poco ortodossi. Febbraio in grande spolvero sul fronte della serialità televisiva. Alcuni titoli si preannunciano succosi. A cominciare dalle novità di Netflix . La piattaforma streaming propone un ritorno gradito.sarà disponibile dal 13 febbraio. Diego Luna sarà ancora protagonista con il ruolo di, a capo del gruppo di narcotrafficanti di Guadalajara. Presente nel cast Scoot McNairy nel ruolo d, agente della DEA dai modi poco ortodossi.

Locke&Key

Sempre su Netflix, arriva la prima stagione di Locke&Key, produzione originale basata sulla popolare graphic novel. Sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 7 febbraio. La trama di base è molto stuzzicante. Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

ZeroZeroZero su Sky

ZeroZeroZero, tratta dal libro di Roberto Saviano. Un affresco a tinte noir sul traffico internazionale di droga. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per otto episodi prodotti da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV in esclusiva per l’Italia su Sky dal 14 febbraio 2020. ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Nel cast: Andrea Riseborough (Morto Stalin se ne fa un altro, La battaglia dei sessi) e Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In treatment) e con Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story). Su Sky , dal 14 febbraio, arriva, tratta dal libro di Roberto Saviano. Un affresco a tinte noir sul traffico internazionale di droga. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per otto episodi prodotti da– parte di ITV Studios – eper Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV in esclusiva per l’Italia su Sky dal 14 febbraio 2020. ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Nel cast:(Morto Stalin se ne fa un altro, La battaglia dei sessi) e(The Amazing Spiderman 2, In treatment) e con(In treatment, I Soliti Sospetti),(Sin nombre, Northless),(Euphoria),(Romanzo Criminale – La Serie),(Made in Italy, Piuma) e(Nikita, A Gang Story).

