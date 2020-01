Ascolti tv 20 gennaio digital e pay: BarLume, i due Gomez, Stallone e Cine34 in evidenza

Su Sky I delitti del Barlume ha conseguito 500mila spettatori complessivi. Sono le Venti parte con l’1%, Cine34 con lo 0,8% nelle 24ore. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Rocky II 453mila con il 2%. Su Nove Little Big Italy 449mila e 1,8%. Su Iris Burn after reading 433mila e 1,7%.

Ascolti Serie A: su Sky l’ultimo posticipo del turno di Serie A, Atalanta-Spal, 532mila spettatori e 2%.

Timi, Fellini, Cine34, Gomez (Peter e il Papu)

Il ritorno di Filippo Timi, il cinema di Federico Fellini e il lancio di Cine 34, l’esordio di Peter Gomez alle 20.00 e il calcio in evidenza tra le opzioni alternative alle generaliste nella serata tv del 20 gennaio.

Buon bilancio, innanzi tutto, da registrare per il battesimo di CINE34, con la programmazione tutta dedicata a Federico Fellini: la nuova rete tematica Mediaset concentrata sul cinema nazionale ha raccolto lo 0,8% di share nella giornata e l’1,3% in prima serata, con Amarcord (326.000 spettatori totali) che ha avuto picchi di 527mila spettatori e del 2% di share, con una media del 3% sui ragazzi 20-24 anni e il 2,5% di share sul target laureati.

Altro debutto importante quello della fascia informazione di Nove. Nel preserale Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione ha avuto 230 mila spettatori con l’1% di share (+18% rispetto al risultato di fascia tra lunedì e venerdì).

Un BarLume capace di incunearsi tra calcio pay e generaliste al top

Il posticipo di Serie A su Sky, Atalanta-Spal vinto fuori casa a sorpresa in rimonta per due a uno dai ferraresi, ha riscosso 531mila spettatori e il 2%. Su SkyCinema Uno, SkyComedy e sull’on demand la prima tv de I Delitti del Barlume-Ritorno a Pineta, ha conseguito 500mila spettatori complessivi; su SkyCinema Uno e SkyComedy il prodotto con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi e Alessandro Benvenuti ha avuto 440mila spettatori e l’1,9% di share.

Tra le digital free vince il cult con Sylvester Stallone

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Rocky II a quota 453mila spettatori con il 2%. Su Nove Little Big Italy a 449mila spettatori e 1,8%. Su Iris Burn after reading a 433mila e 1,7%. Su Rai4 The Signal 375mila e 1,5%. Su Real Time Vite al limite a 343mila e 1,4%. Su Cine 34 Amarcord a 326mila e 1,3%. Su 20 Allegiant a 278mila spettatori e 1,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 267mila spettatori con l’1,1%. Su Boing Diario di una schiappa 247mila spettatori con l’1%. Su RaiMovie Casanova a 190mila e 0,8%. Su Rai Premium Velvet Collection a 154mila spettatori e 0,6%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 150mila spettatori e 0,6%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 730mila spettatori con 2,7%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 487mila spettatori con l’1,9%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 316mila spettatori con l’1,2%.

In preserale i cuochi



Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 540mila spettatori e 2,4%. Su Nove dalle 19.53 alle 20.25 l’esordio di Peter Gomez con Sono le Venti 230mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio prevale Maria



Su TV8 Vite da Copertina a 200mila spettatori e 1,5%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 259mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de I Delitti del BarLume)