Ascolti tv analisi 20 gennaio: Riondino si assesta, Signorini al top con Rusic vs. Marini, Lessa e Laricchia

La qualità della produzione Palomar, Michele Riondino e Isabella Ragonese, il tema forte. Ha continuato a vincere in prima serata – lunedì 20 gennaio – la fiction La Guerra è finita, ieri però atterrata a 4,288 milioni di spettatori ed il 18,4%, in calo di due punti e mezzo rispetto al battesimo. Ha avuto una flessione più che fisiologica, quindi, ma del resto si confrontava – avendo comunque la meglio – con un’edizione del Grande Fratello Vip (ieri a 3,111 milioni e il 18,5% tra le 21.47 e le 25.07) di cui è evidente la tensione narrativa e drammatica. La novità di scrittura, è che certi scazzi – programmati e facili da prefigurare, con tante ‘polarità’ a confronto – prendono pieghe probabilmente inaspettate perfino per gli stessi autori e, comunque, molto interessanti per gli appassionati del genere.

Un groviglio di linee appaiate dietro quelle delle ammiraglie

Dietro i primi due hanno corso a lungo affiancati il film action di Italia 1 (I Mercenari 2, con Sylvester Stallone, Jason Staham, Dolph Lundgren, Terry Crews, a 1,592 milioni e 6,44% di share), Riccardo Iacona su Rai3 (Presa Diretta a 1,496 milioni di spettatori e 6,1%), la prima parte di Quarta Repubblica su Rete 4 (complessivamente a 1,155mln spettatori e 6,2% di share e appena sotto il 7% con Giorgia Meloni), mentre un po’ più distanziato, nei fatti, è rimasto il telefilm di Rai2 (911 a 1,282 mln e 5,7%). In coda si è collocata su La7 Licia Colò (Eden-Un Pianeta da salvare, ha riscosso 660mila spettatori e il 3,1%). Ma come siano andate veramente le cose lo racconta meglio il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste.

La curva di ieri: Amadeus domina incontrastato, poi dopo l’interregno momentaneo di Striscia il comando passa a Riondino e Ragonese e quindi ad Alfonso Signorini.

In accesss I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,7 milioni alle 21.23. Subito dopo il tg satirico di Canale 5 ha toccato quota 6,5 milioni alle 21.31.In prima serata ha dominato la scena La guerra è finita, ma con un vantaggio che, ad esempio, si è molto assottigliato nella fase del confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic su Canale 5 (a 4,1 milioni, sfruttando anche il break di Rai1 alle 22.52). La fiction Palomar nel finale ha raggiunto il 22,7% alle 23.30 circa. In seconda serata ha vinto facile GfVIP, che è arrivato al 25,6% dopo mezzanotte con il confessionale drammatico di Fernanda Lessa, al 26,7% alle 24.32; prima dell’una di notte, infine, 28,4% con l’eliminato Pasquale Laricchia alle prese con Barbara Alberti e quindi con la fase delle nomination.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)