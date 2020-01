Ascolti Tv 20 gennaio tutti i dati: La guerra è finita 4,3 milioni (18,4%), GfVIP 3,1 (18,5%). Riondino avanti in sovrapposizione

Ascolti tv, sovrapposizione: la fiction con Riondino a 4,2 milioni e 18,5%, il reality a 3,749 milioni e 16,42%. Dinamiche: sempre avanti la fiction, reality vicino con la lite Rusic/Marini e poi in testa nella notte

Il contesto: una fiction impegnata, Il GfVIp, I Mercenari 2, gli episodi freschi di 911, Porro, Iacona e Colò e il debutto di Cine34 con Amarcord

Era un lunedì televisivo ad alto tenore competitivo quello del 20 gennaio, con una partita a basso appeal (Atalanta-Spal) su Sky (531mila spettatori e 2%) che chiudeva il turno della Serie A. In prima serata su Rai1 c’era la seconda puntata della fiction La Guerra è finita e Canale 5 schierava Grande Fratello Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di 911 su Rai2 e la seconda puntata di Presa Diretta sulla terza rete. Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film action I Mercenari 2, su Rete4 la seconda puntata del 2020 di Quarta Repubblica, su La7 la nuova puntata della nuova stagione di Eden- Un paradiso da salvare con Licia Colò alla conduzione. Da registrare anche il battesimo del canale tematico Mediaset, Cine34, che programmava Amarcord per ricordare Federico Fellini. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: La Guerra è finita precede GFVIP, I Mercenari 2, Presa Diretta

Su Rai1 la fiction La Guerra è finita, con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Carmine Buschini, ha conquistato 4,288 milioni di spettatori ed il 18,4% (in calo di due punti e mezzo). In seconda serata Intervista, per ricordare Federico Fellini, ha conseguito 466mila e 5,21%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti e nella squadra iniziale dei famosi reclusi Barbara Alberti, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini, Antonella Elia, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Andrea Denver, Elisa de Panicis (ieri eliminato Pasquale, al televoto Ivan e Carlotta, si sono duramente scontrate la Rusic e Valeria Marini) ha avuto 3,111 milioni e il 18,5% tra le 21.47 e le 25.07. Quindi per GF Vip Night 1,242 mln e 22,5% e per Gf Vip Live 742mila e 16,1%.

Su Italia 1 il film action I Mercenari 2, con Sylvester Stallone, Jason Staham, Dolph Lundgren, Terry Crews, 1,592 milioni e 6,44% di share; per Tiki Taka 734mila e 4,9% e 559mila e 7,8%.

Su Rai Tre, la seconda puntata del 2020 di Presa Diretta, con Riccardo Iacona al coordinamento delle inchieste (mono tema dell’approfondimento l’impatto dell’e-commerce sul mondo del lavoro, la società e l’ambiente), ha ottenuto 1,496 milioni di spettatori e 6,1% dopo la presentazione a 1,089 milioni e 4,1%. Quindi per Commissari sulle tracce del male 859mila e 5,8% dopo la presentazione a 737mila e 4,5%. Quindi per Linea Notte e 529mila e 6,41%.

Il telefilm di Rai2 fa più ascolti ma meno share di Porro, Colò al 3,1%

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,282milioni di spettatori e 5,7% per la media degli episodi trasmessi. Quindi per Povera Patria con Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli, Aldo Cazzullo, 305mila e 3,47%.

Su Rete 4 per la seconda puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Stefano Bonaccini, Lorenzo Fontana, Riccardo Magi, Alessandro Sallusti, Gianpiero Mughini, Marcello Sorgi, Stefano Cappellini, Augusto Minzolini, Luca Telese, Luisella Costamagna, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e Francesco Giubilei, 1,155mln spettatori e 6,2% di share. Quindi per Pensa in grande 175mila e 3,56%.

Su La7 per il terzo capitolo della seconda stagione del docuformat Eden-Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla guida, 660mila spettatori e 3,1%. Quindi per TgLa7 Notte, 206mila e 2,54%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,724 milioni e 21,28% e poi 5,467 milioni ed il 25,85%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,191 milioni e 18,77% e per Avanti un altro! 4,438 milioni e 21,64%. Su Rai3 Tg3 a 2,2 milioni e 11,5%; TgR 2,731 milioni e 12,5%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 880mila e 3,8%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 nettamente avanti

Per il Tg1 5,6 milioni di spettatori ed il 23,26%. Su Canale 5 per il Tg5 4,8 milioni e 19,62% di share. Su La7 TGLa7 1,4 milioni di spettatori e 5,7%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 5,5 milioni. Gruber al 7% e Palombelli al 5,7% e al 4,8%

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,541 milioni e 20,58%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,980 milioni e 18,5% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,559 milioni e 6%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Aldo Cazzullo, Mario Morcellini, Paolo Cianconi e Lillo & Greg, 980mila e 3,59%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,329 milioni e 5,23%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,69%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maurizio Belpietro, Federico Geremicca, Vauro Senesi, Diego Fusaro e Andrea Romano tra gli ospiti, 1,469 milioni spettatori e 5,7% di share e 1,316 milioni e 4,82%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Massimo Giannini, Stefano Massini, Alessandro Sallusti e Lorenzo Donnoli tra gli ospiti, 1,893 milioni e 7%.

Emanuele Bruno

(In apertura La guerra è finita ieri su Rai1)