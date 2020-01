Stasera in Tv: cosa vedere martedì 21 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 21 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Napoli – Lazio, calcio: Coppa Italia 2019 – 2020 – Quarti di Finale: Napoli vs Lazio

Rai 2 – Il fidanzato di mia sorella, Richard Haig, brillante professore di Cambridge, sta per diventare padre. Prima di apprendere la notizia, però, perde la testa per un’esuberante scrittrice di romanzi, anche se non sa cosa l’aspetta.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Questione di Karma, Giacomo è il ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la sua vita dicendogli che ha individuato l’attuale reincarnazione del padre, morto quando lui era ancora piccolo: si tratterebbe di Mario, un giovane indebitato con mezza città.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – New Amsterdam, sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalita’, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Sceriffo senza pistola, Tom Brewster, un pacifico cowboy laureando in legge, si reca a Blue Rock per terminare la sua tesi e si trova ad essere il nuovo sceriffo.

Premium Cinema – Lone Survivor, il film è ispirato a un fatto vero e racconta di quanto accaduto a un gruppo di quattro Navy Seal, caduti nelle mani dei talebani durante una missione segreta in Afghanistan, nel giugno del 2005. Incaricati di neutralizzare un pericoloso nucleo operativo di al-Qaeda e uccidere il capo talebano Ahmad Shah, i quattro militari – Marcus Lutrell, Mike Murphy, Danny Dietz e Matt Axelson – si ritrovano isolati dai soccorsi sulla cima della catena montuosa di Hindu Kush, dove ad aspettarli c’è un gruppo di terroristi…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Men in Black III, gli agenti speciali J (Will Smith) e K (Tommy Lee Jones) vestono sempre di nero, combattono gli alieni e, con strumenti sempre più innovativi, proteggono il mondo. Questa volta sono sulle tracce del cattivissimo Boris (Jemaine Clement) evaso dalla cella di massima sicurezza in cui era stato rinchiuso dall’agente K che, durante un corpo a corpo, gli aveva staccato anche un braccio, motivo per cui il mostruoso alieno vuole ucciderlo. Questo però è l’ordinario. Passiamo allo straordinario. Qualcosa è cambiato, l’agente J dovrà affrontare un viaggio nel passato, nel 1969, per recuperare K e con lui, alcune informazioni sull’universo di cui nessun altro era a conoscenza.

Nove – Allacciate le cinture, Elena è una ragazza come tante. Da anni sta con Giorgio, ha una migliore amica, Silvia, un carissimo amico, Fabio, e una vita più o meno tranquilla che sembra promettere per il meglio. A mandare all’aria le pagine ben ordinate della sua esistenza è la passione improvvisa e corrisposta per Antonio, il nuovo ragazzo di Silvia. Travolta da un desiderio cocente, si abbandona tra le braccia di lui, andando contro anche al parere negativo di Fabio. Inutile dire che la scelta scatena conseguenze spiacevoli. Tredici anni dopo ritroviamo Elena sposata con Antonio e madre di due bambini. E’ riuscita ad aprire un locale con Fabio. Le loro esistenze hanno trovato un nuovo equilibrio. Le turbolenze si sono spente tra le maglie del tempo. Una nuova scossa nella vita della donna e dei suoi cari arriva quando scopre di essere malata. Si apre allora una nuova fase difficle, in cui i sentimenti di tutti saranno messi a dura prova.

Sky Cinema 1 – Regole d’onore, Terry Childers, colonnello dei marines, ha combattuto in Vietnam ed ha partecipato a molte azioni militari a Beirut, come anche in Irak. Ad un certo punto Childers finisce sotto accusa: chiamato a liberare l’ambasciata americana nello Yemen, per crearsi un varco, ha sparato sulla folla uccidendo diversi civili. Per affrontare un processo di questa portata, come avvocato difensore, l’ufficiale si è scelto il colonnello Hodges cui aveva salvato la vita durante un azione di guerra in Vietnam.

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Ciro Immobile)