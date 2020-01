Ascolti tv 19 gennaio digital e pay: Juve-Parma e Caressa su Sky, ma anche il Milan su Dazn1 in evidenza

In seconda serata Sky Calcio Club al 4% nella prima parte. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 532mila spettatori con il 2,1%. Su Rai4 Traffik 509mila e 2%. Su 20 Senza nome senza regole a 468mila spettatori e 1,9%.

Ascolti Premier League: Liverpool-Manchester United a 216 mila e1,2%.

La Serie A riempie domenica

Cinema e calcio della Serie A tra le opzioni alternative alle generaliste più accese di domenica 19 gennaio 2020. Su SkyCinema Uno Babylon A.D. ha ottenuto 111mila spettatori e 0,4%.

In tema calcio, alle 12.30 su Dazn1 Milan-Udinese ha conseguito 640mila spettatori ed 3,7%. Alle 15.00 su Sky i match del primo pomeriggio hanno conseguito 1,3 milioni di spettatori ed il 7,8%. Alle 18.00 Genoa-Roma ha avuto 932mila spettatori e il 4,7%.

In prima serata Allianz al top

Infine alla sera il match clou di Serie A su Sky, Juventus-Parma, vinta in casa dai bianconeri per due a uno è prevalso chiaramente su Italia1, La7, Rete 4 e Rai3. L’incontro ha riscosso ha riscosso 1,768 milioni e il 6,8% di share (1,882 milioni e il 7,27% al netto dell’intervallo). In alto anche gli ascolti di Sky Calcio Club, con 825mila e 4% con la prima parte. In tema Premier League, Liverpool-Manchester United a 216 mila e1,2%.

Tra le digital free: Barbieri hospitality bene

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 532mila spettatori con il 2,1%. Su Rai4 Traffik 509mila e 2%. Su 20 Senza nome senza regole a 468mila spettatori e 1,9%. Su RaiMovie Qualcosa di buono a 453mila e 1,8%. Su Iris Third Person a 374mila e 1,6%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 300mila e 1,1%. Su La5 Alla ricerca dell’isola di Nim 289mila spettatori con l’1,1%. Su Rai Premium Il cantante mascherato a 212mila spettatori e 0,9%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 186mila spettatori con lo 0,8%. Su RaiSport Basket Serie A ha raccolto 141mila spettatori con lo 0,5%. Su La7d Grey’s Anatomy 120mila e 0,5%.

In access vince Tv8

Su Tv8 4 Ristoranti a 789mila e 3,1%. Su Nove Camionisti in trattoria a 321mila e 1,2%.

Al mattino Rai Sport ok con Brignone e Paris

Su Rai Sport – dalle 11.42 alle 13.06 – la Coppa del Mondo Femminile di Sci a 564mila spettatori con il 4,2% con la vittoria di Federica Brignone. Sulla stessa rete – dalle 13.13 alle 14.09 – la Coppa del Mondo di Sci a 639mila spettatori con il 3,4% con il secondo posto di Dominik Paris.

