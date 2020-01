Domenico e Andrea, MasterChef 9: Locatelli è un gran signore, Barbieri il più severo

C’è Domenico Letizia, barba da hipster e parlata accomodante, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando parla dei suoi compagni di viaggio a MasterChef 9: «Ho legato con tutti perché non considero i miei avversari come nemici da abbattere, però Maria Teresa non è stata carina nei miei confronti».

Poi c’è il giovane Andrea De Giorgi, come Domenico eliminato dalla recente puntata del cooking show targato Endemol Shine Italy, che non le manda a dire a Maria Assunta: «Lei e io non eravamo mai d’accordo».