Ascolti tv analisi 19 gennaio, momenti chiave: D’Urso rimonta processando Salvo ed è leader dopo Juve-Parma. Da Giletti Salvini batte Meloni

Ascolti day time: Venier al 18,6% e al 17,9% nella prima parte del pomeriggio, D’Urso al 14,9% più tardi contro la Fialdini al 13,2% e con Kilimangiaro al 10%

D’Urso va forte, raggiunge il film di Rai1 e lo supera con lo zapping post Juve-Parma. In evidenza il processo a Salvo il pizzaiolo e Salvini pizzaiolo per Giletti

Ieri, domenica 19 gennaio, sull’ammiraglia pubblica, sfruttando il passaggio nelle sale di Hammamet, il nuovo on air di Chi m’ha visto, il film con Beppe Fiorello, ma anche Pierfrancesco Favino protagonisti, ha riscosso 3 milioni di spettatori e il 12,8% di share. Più share e più ascolti nel periodo in sovrapposizione ha però avuto Live Non è La D’Urso. Con la solita, ampia, varietà di temi e di ospiti (Anna Oxa, la madre di Luigi Favoloso e la sua ex Nina Moric, Alex Belli, la sua fidanzata Delia e le sue ex, la donna con le unghie più lunghe del mondo e Rodrigo Alves, il Ken umano appena diventato donna, Salvo il pizzaiolo cacciato dal Gf) Barbara D’Urso ha conquistato 2,5 milioni e 14,1% dalle 21.15 alle 25.21.

Nel periodo in cui le due trasmissioni sono state in onda contemporaneamente, tra le 21.35 alle 23.34, Chi m’ha visto ha avuto 2,998 milioni di spettatori e il 12,8%, con Live Non è la D’Urso avanti di poco con 3,064 milioni di spettatori e il 13,1%. Guardando il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste in prima serata, si registra come Rai1 sia rimasta avanti fino alle 22.25, più o meno fino alla fine di Juve-Parma sulla pay, mentre poi, da quel momento fino a tarda notte, è arrivata in vetta e vi è rimasta Canale 5.

Dietro le ammiraglie si è collocato Fabio Fazio. Su Rai2 Che tempo che fa, con Luciana Littizzetto in collegamento ingessata e tra gli intervistati Paola Deffendi e Claudio Regeni (genitori di Giulio Regeni), Uma Thurman, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, il portavoce delle Sardine, Mattia Santori, in collegamento da Bologna, Elisa, ha avuto 2,288 milioni di spettatori e il 9% con la prima parte fino cioè alle 22.58. Poi avendo al Tavolo fino alle 23.44 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ma anche Paola e Chiara e Natalie Guetta, Fazio ha ottenuto 1,621 milioni e 8,84%. Stesso share, più o meno, subito dopo ha avuto anche La domenica sportiva (841mila spettatori e 8,6%).

Fazio ha quindi fatto meglio del fantasy action di Italia 1 (Transformers-L’ultimo cavaliere a 1,436milioni di spettatori e il 6,63%), mentre è cresciuto molto rispetto alla prestazione precedente con Giorgia Meloni, Massimo Giletti. Su La7 la nuova puntata del 2020 di Non è l’Arena, con il segretario leghista in apertura e Tony Colombo e Tina Rispoli intervistati e tra gli ospiti Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Francesco Piccinini, Riccardo Bocca, Alessandro Cecchi Paone, Cinzia Leone, Giulia Salemi e Stefano Zecchi, ha conseguito 1,354 milioni di spettatori e 6,74% dalle 20.37 alle 24.57, in progresso di un punto rispetto a sette gorni prima.

In coda a cavallo del milione di ascolti sono arrivati il film di Rete 4 (Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, a 1,065 milioni di spettatori e 4,5% di share) e la rientrante Veronica Pivetti di Rai3 (Amore Criminale ha ottenuto 990mila spettatori e il 4,1%).

In day time, al pomeriggio, Mara Venier ha dominato la scena nella prima parte del pomeriggio, Barbara D’Urso nella seconda.

Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 18,6% nella prima parte e il 17,9% nella seconda. Subito dopo Francesca Fialdini con Da Noi – A Ruota Libera ha conseguito il 13,2%. Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha riscosso il 7,9% e Quelli che il Calcio…l’8,6%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha fatto il 6% di share, mentre Kilimangiaro il 5,4% e il 10%. Su Canale 5 Domenica Live ha raccolto il 14,9% e il 12,1%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,1 milioni alle 21.30. Poi fino alle 22.30 è rimasta davanti Rai1 con il film Chi m’ha visto, a 3,5 milioni nella prima parte della serata e capace di raggiungere il 13,3% nel finale, in chiara fase calante. Barbara D’Urso ha superato quota 3,5 milioni sul primo break di Rai1 e sulla pausa tra la prima e la seconda parte del programma di Fabio Fazio. Con la parte hot, alle 24.50 ha raggiunto il 23%. Giletti ha superato il 10% dopo mezzanotte.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Live Non è la D’Urso)