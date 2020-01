Cine34: il nuovo canale di cinema italiano che celebra Fellini

Cine34 parte con Fellini 100

Debutta oggi, lunedì 20 gennaio, Cine34, la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano, che prende il posto nel Dtt di Mediaset Extra, che a sua volta va al posto di Alpha, ex canale De Agostini. Cinema tricolore 24 ore su 24, con film dal 1940 a oggi, attraversando tutti i generi: 2.672 titoli, di cui 370 in bianco e nero e 446 in prima visione Tv.

Il direttore dei canali digitali Mediaset, Marco Costa, spiega che con ‘arrivo di Cine34 la storica rete di cinema Iris verrà svuotata di film italiani, dedicandosi esclusivamente all’internazionale. Il target a cui ci si rivolgerà è quello centrale, 30-50enni, prevalentemente maschile, con la speranza di raggiungere velocemente l’1% di share media giornaliera.

Centenario Fellini

Il canale si accende oggi, quindi, giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. E si parte con una programmazione con otto film restaurati del maestro: una non-stop, denominata Fellini 100, che culmina in prima serata con Amarcord e La dolce vita.

Ecco la programmazione completa

ore 6 Lo sceicco bianco (1952, b/n)

ore 7.40 8 1⁄2 (1963, b/n)

ore 11 Le tentazioni del dottor Antonio (1962, col.)

ore 13 Giulietta degli spiriti (1965, col.)

ore 15 La voce della luna (1991, col.)

ore 17 I vitelloni (1953, b/n)

ore 19 8 1⁄2 (1963, b/n)

ore 21 Amarcord (1973, col.)

ore 23 La dolce vita (1973, col.)

ore 1 I vitelloni (1953, b/n)

ore 3.30 Lo sceicco bianco (1952, b/n)

(Nella foto Federico Fellini)