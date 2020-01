Oggi in edicola: Disney cancella Fox dai loghi

Disney, via dal logo la Fox di Murdoch

Il Messaggero, pagina 19, Anna Guaita.

Quanto è importante un nome? Tanto, tantissimo, quando quel nome ha immediati echi politici e il potere di creare polemiche e divisioni. Non può essere che questo il ragionamento che ha spinto i dirigenti della Disney e in particolare il Ceo Bob Iger, di fede democratica – a recidere il nome “Fox” dallo storico marchio 20th Century Fox. La grande società d’intrattenimento creata da Walt Disney nel 1920, mamma di personaggi mitici come Topolino, creatrice di cartoni animati che hanno fatto gioire numerose generazioni di bambini e ideatrice dei leggendari parchi di divertimento per tutte le famiglie, ha comprato quasi un anno fa gli asset intrattenimento della 20th Century Fox, per 71 miliardi di dollari.

Dall’acquisto rimaneva però esclusa la parte legata all’informazione, quella che fa capo alla Fox News, rimasta nelle mani dell’imprenditore Rupert Murdoch. Senonché, anche per una azienda delle dimensioni della Disney, la realtà contemporanea può diventare problematica quando si vuole restare apolitici, ma nei propri marchi compare il nome “Fox”, che echeggia il nome dei canali di notizie di Murdoch.

Troppo vicino a Trump

Le Fox News, le più viste in America, sono oggi legate a doppio filo alla politica conservatrice, e al presidente Donald Trump, del quale spesso sposano acriticamente anche le posizioni più sconcertanti, ad esempio che i cambiamenti climatici non siano reali e che siano un’invenzione dei cinesi.

La Disney ha in questi ultimissimi giorni cominciato a cancellare il nome Fox dal marchio della 20th Century Fox, e da quello della società cinematografica d’arte, sua sorella, Fox Searchlight Pictures. Adesso le due società cinematografiche si chiameranno semplicemente 20th Century Studios e Searchlight Pictures.

(Nell’immagine il vecchio logo della 20th Century Fox)