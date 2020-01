Oggi in edicola: Maria De Filippi mantiene viva la tv genralista

Anche i giovani per De Filippi, la riscossa della tv generalista

Corriere della sera, pagina 47, Aldo Grasso con Massimo Scaglioni.

Il Cantante mascherato e Grande Fratello, C’è posta per te e Meraviglie. La penisola dei tesori: fra programmi consolidati e nuovi format, la televisione generalista è ripartita a gennaio più forte che mai. Prendiamo il sabato sera: la scorsa settimana Canale5 e Rai1 assieme raccoglievano quasi il 50% della share, alla faccia della frammentazione. Complice, l’esordio boom di C’é posta per te, il miglior kick-off nella storia ventennale del programma, le due ammiraglie hanno catalizzato l’attenzione media di 9.762.000 spettatori (con Canale5 che raggiunge una media di 5.931.000 spettatori, e il 30,2% di share, mentre Rai1 non sfigura con la divulgazione di Alberto Angela, 3.831.000 spettatori, 17,6% di share).

Quel che colpisce nell’analisi dei dati è che i target raggiunti da Canale5 sono composti di giovani e giovani-adulti (38% di share per la De Filippi nella fascia di età compresa fra 15 e 24 anni).

Milly Carlucci

La sera prima era partito molto bene Il Cantante Mascherato (4.437.000 spettatori, 20,9% di share), che si è diviso la platea con Grande Fratello Vip.

La settimana successiva, ovvero venerdì scorso, The masked singer e GF hanno totalizzato assieme più di sette milioni di spettatori medi. La novità più interessante è rappresentata da Il cantante mascherato, che ha raccolto 4.025.000 spettatori medi per circa due ore e mezzo di messa in onda.

(Nella foto Maria De Filippi)