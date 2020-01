Stasera in Tv: cosa vedere domenica 19 gennaio 2020

I programmi di stasera in tv di 19 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Chi m’ha visto, Martino, ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti, ma è sconosciuto al grande pubblico, anche il suo migliore a mico Peppino lo tratta come un fallito. Stanco di restare dietro le quinte, Martino inscena la propria scomparsa per attirare l’attenzione dei media e raggiungere il successo. Giornalisti e troupe televisive arrivano in paese creando inattesi profitti per commercianti e albergatori…

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Yanexi era una ragazza cubana di 21 anni che aveva sposato un uomo italiano. Dopo il trasferimento in Italia, in un piccolo paese della provincia di Ravenna, Yanexi si ritrova a vivere in una situazione di grande isolamento. Oltre il marito non conosce nessuno e la nostalgia della sua famiglia di origine diventa molto forte. Dopo essere diventata madre, Yanexi vive una fase di depressione post partum. In quel periodo suo marito affida il figlio alle cure della sua famiglia, in particolare a una zia. Quando Yanexi guarisce dalla depressione, vuole riprendersi il bambino ma non ci riesce. Suo marito ha di fatto ostacolato il loro riavvicinamento. Dopo la separazione, l’uomo cerca in tutti i modi di “sbarazzarsi” di Yanexi, cercando di farla tornare per sempre a Cuba, ma senza il figlio. Una sera – dopo una violenta litigata con il marito – Yanexi scompare. Il corpo senza vita viene ritrovato dopo due settimane in fondo a un pozzo. Il marito è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Rai Movie – Qualcosa di buono, Kate, pianista di musica classica di successo, si ammala di SLA e decide di prendere con sé come assistente Bec, studentessa confusionaria e aspirante cantante rock.

Mediaset

Rete 4 – Hachiko, Richard Gere in un commovente film sul rapporto tra un cane e il suo padrone, dal regista de “Le regole della casa del sidro”.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Transformer: L’ultimo cavaliere, capitolo 5 della saga dedicata ai Transformers, con Mark Wahlberg ed Anthony Hopkins. La guerra fra Transformers e umani minaccia di distruggere la Terra

Iris – Third Person, un cast hollywoodiano: Liam Neeson, James Franco e A. Brody diretti dal regista premio Oscar di “Crash – Contatto fisico”.Tre coppie segnate da un trauma.

Premium Cinema – Shark – Il primo squalo, l’esperto in missioni sottomarine estreme, Jonas Taylor, si ritira dopo una missione che ha visto la morte di alcuni uomini. Nel frattempo presso la stazione tecnologica Mana One viene scoperto un territorio ancora più profondo della Fossa delle Marianne in cui alcuni esploratori finiscono tragicamente intrappolati tra cui la ex moglie di Taylor. Sarà proprio questo il motivo che spingerà Jonas a tornare in azione…ritrovandosi ben presto faccia a faccia con un antenato preistorico degli squali di enormi dimensioni!

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Un Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Deal with it, Gabriele Corsi approda in prima serata con cinque puntate inedite di “Deal with it – Stai al gioco” l’esilarante combinazione tra candid camera e game show, prodotto da Banijay Italia. Il meccanismo non cambia: Gabriele, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico (un ristorante, una trattoria, una caffettaria, un pub), disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 Euro.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Babylon AD, il mercenario Toorop accetta il rischioso incarico di scortare la misteriosa Aurora da un Monastero in Mongolia fino al cuore di Manhattan. La ragazza che ha appena compiuto 18 anni, è nata nel monastero e non ne è mai uscita, sempre sorvegliata a vista dalla sua tutrice Suor Rebecca. Toorop viene avvertito che la ragazza è “speciale” con capacità paranormali di preveggenza. Il compito si rivela più difficile del previsto. Ci sono persone che hanno buoni motivi perché Aurora non arrivi viva negli Stati Uniti.

