Oggi in edicola: ecco le canzoni del Festival di Sanremo

Diamo i voti a Sanremo

La Repubblica, pagina 38, di Gino Castaldo.

Parole, parole, parole, avrebbe detto Mina, ci sarà una valanga di parole cantate al Festival dei settant’anni, ed è la prima netta e straniante sensazione che arriva dopo l’ascolto consecutivo delle 24 canzoni in gara. Ci sono più parole del solito, e anche meno ovvie se pensiamo alle vecchie e usurate consuetudini delle rime facili, dal “me ne frego” di Achille Lauro, a qualche “stronzo” sparso qua e là, dai rapper che portano sguardi indiscreti e impuri sul mondo ai colti calembour di Morgan, dall’italo-spanish della Lamborghini ai vezzi dei rappresentanti cosiddetti indie. Viene nominato l’11 settembre, ci si rivolge a madri, figli e nipoti, si accenna ai politici del momento.

Le canzoni d’amore

La quota delle canzoni d’amore dal cuore in frantumi non è sparita del tutto, intendiamoci, ma sembra messa in minoranza da una corposa pattuglia di ritmata modernità. Dunque la temuta melassa, dovuta soprattutto alla quantità di canzoni in gara (troppe per qualsiasi ragionevole capacità di tolleranza), è meno noiosa del previsto. Vi è del rock, c’è il reggaeton, ci sono ruvide battute rap e beat prossimi alla discoteca, il misterioso Tikibombom di Levante, e il “ballabile”, come si diceva un tempo, di Raphael Guaiazzi, c’è tanta ironia, qualche provocazione. Finisce che la melodia più antiquata, e forse non è un caso, la debbano portare sul groppone i “giovani” che escono dai talent, ovvero Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Riki, il tenorino Alberto Urso, e non lo diciamo per un consolidato pregiudizio nei confronti dei talent, ma come un dato di fatto.

Del resto anche Zarrillo e la Pavone provano a esercitarsi sul ritmo, con risultati non entusiasmanti, va detto, ma almeno hanno evitato rime banali e pezzi pallosi. Susciteranno quantomeno curiosità.

(Nella foto il teatro Ariston di San Remo)